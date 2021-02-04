Как выглядит лицо мусорной реформы через народный рейтинг ОНФ?

Народный фронт опубликовал обновленные данные рейтинга чистоты регионов, созданного с использованием сервисов «Яндекса» на основе мониторинга контейнерных площадок. К настоящему моменту активисты ОНФ промониторили состояние 74 686 контейнерных площадок в 58 регионах РФ. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Москва, Ярославская и Московская область.

«Рейтинг чистоты ОНФ – это самый объективный рейтинг. Потому что его делают сами люди – жители. Они каждое утро выходят из дома и видят лицо мусорной реформы – контейнерную площадку. И если они видят, что все не очень хорошо – мусор не вывозят или все время грязно – они об этом говорят. Оставляют комментарии на «Яндекс.Картах» и ставят оценку работе своего регионального оператора. Все абсолютно прозрачно», – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

По данным мониторинга ОНФ, сейчас улучшается ситуация с чистотой в Сахалинской, Тюменской, Тульской, Новгородской, Тверской, Пензенской, Томской, Мурманской областях, Республике Татарстан и Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе.

А в Удмуртии, Мордовии, Севастополе, Липецкой, Ленинградской, Тамбовской, Кировской, Кемеровской областях и Красноярском крае ситуация с чистотой на контейнерных площадках за три месяца стала значительно хуже.

Рейтинг чистоты был запущен ОНФ в мае 2020 г. Всего на сервисе «Яндекс.Карты» в настоящее время нанесено 573 483 контейнерных площадок. Каждый житель России может участвовать в составлении рейтинга, результаты которого раз в три месяца оглашаются и передаются губернаторам для дальнейшей корректировки работы региональных операторов.

Мониторинг контейнерных площадок проводится при помощи сервиса «Яндекс.Толока», позволяющего привлечь к выполнению задания любого желающего. В качестве задания в приложении предлагается сфотографировать контейнерную площадку и заполнить анкету о ее состоянии. Эта информация впоследствии будет отражена на «Яндекс.Картах» в описании контейнерной площадки.

Для оценки состояния контейнерной площадки надо зайти в приложение «Яндекс.Толока». Находясь рядом с площадкой, нужно найти в этом приложении по геолокации доступное задание «Проверить контейнерную площадку для мусора (сделать 3-4 фото)» с адресным названием и нажать кнопку «Приступить». Приложение предложит сделать несколько фотографий. Они должны быть в хорошем качестве и объективно продемонстрировать состояние площадки, в том числе показать ее общий вид на расстоянии нескольких метров. После загрузки трех-четырех фотографий, надо ответить на вопросы о наличии асфальтового или бетонного пола; о наличии крыши над контейнерной площадкой; о чистоте – лежит ли мусор вне контейнеров; есть ли информация об операторе; о наличии графика вывоза мусора; о наличии системы разборного сбора – есть ли инструкция, контейнеры или ящики для тары; о количестве контейнеров для перерабатываемых отходов; о количестве контейнеров для смешанного мусора; о наличии информации про раздельный сбор мусора. После ответа на эти вопросы надо нажать кнопку «Готово» и после появления окна «Задание ожидает отправки» нажать «Понятно».

Жительница Краснодара Анастасия Матрошилова провела оценку мусорной площадки на Речной улице напрямую в сервисе «Яндекс.Карты»: «Как мы видим, все достаточно грязненько. Я оставляю отзыв в «Яндекс.Картах». Мы ее видим помеченной на карте «Мусорная площадка». Мы можем сделать несколько фото и оставить отзыв. Я считаю, что эта мусорка достаточно грязная, поэтому поставлю «троечку» несмотря на то, что контейнеры не такие уж и полные. И напишу, что вокруг контейнеров с мусором грязно».