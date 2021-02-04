В столице готовится к заселению жилой корпус с пристроенным к нему детсадом

На западе столицы введен в эксплуатацию жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 125 мест. Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, новый корпус, расположившийся по адресу: Рублевское шоссе, д.70, корп.1 в районе Крылатское станет частью одноименного жилого комплекса, возводимого за счет внебюджетных средств.

«Двухэтажный детсад общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров примыкает к 23-х этажному жилому корпусу. На первом этаже садика будут работать два блока для детей 3-4 лет на 25 мест каждый, а также медицинские кабинеты и спортзал. На втором этаже расположены три отдельных помещения для групп на 25 мест каждая (две — для детей 4-5 лет, одна — для детей 5-7 лет), актовый зал, прачечная, помещение для работы различных кружков и административные помещения», — отметил Сергей Лёвкин.

«Строительство жилого комплекса ведется в рамках инвестиционного контракта на застройку территории. Это соглашение предусматривает, что помимо жилья и уже упоминавшегося детского сада, здесь планируется построить школу на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. При этом по условиям инвестконтракта, ДОУ и школа должны быть переданы в собственность города Москвы, ФОК – в собственность инвестора-застройщика. Такое взаимовыгодное государственно-частное партнерство стало результатом многолетней работы по улучшению инвестиционного климата, которую мы ведем по указанию Мэра Москвы Сергея Собянина», — уточнил Сергей Лёвкин.

Ранее Мэр города Сергей Собянин заявил, что в ближайшие три года в Москве планируется построить около 90 школ и детских садов.

«Будем продолжать школы, детские сады строить десятками в Москве. Как строили, так и будем строить», — подчеркнул Сергей Собянин.