ОНФ предложил защитить граждан от псевдолизинговых компаний

В ОНФ предложили пресечь деятельность псевдолизинговых компаний, которые фактически занимаются выдачей займов для отъема имущества заемщиков. Об этом заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Генпрокуратура по итогам проверок, проведенных в 2019–2020 гг., выявила 6 тыс. нарушений, связанных со сделками при заключении договоров лизинга транспортных средств с физическими лицами, сообщает «Коммерсант». Псевдолизинговые компании заключают с потребителями кабальные договоры, по условиям которых заемщики должны выплатить сумму, в несколько раз превышающую стоимость, за которую передали автомобиль лизингодателю. При этом в случае даже незначительного нарушения обязательств по уплате платежей граждане лишаются права на свое имущество.

В ОНФ подчеркнули, что пока лишь ничтожно малое количество лиц привлекается к ответственности за незаконную выдачу потребительских займов под прикрытием возвратного лизинга. При этом ущерб, нанесенный гражданам, исчисляется миллионами, а штрафы, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях за такую деятельность, несоизмеримо малы и не способны остановить нарушителей. Они продолжат работать и игнорировать права потребителей.

Тема многочисленных нарушений прав граждан по сделкам обратного лизинга поднималась в том числе на встрече с президентом Владимиром Путиным в ходе пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» еще в 2019 г.

Ранее эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» направили в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина письмо с просьбой привлечь их к обсуждению законопроекта по урегулированию оформления сделок обратного лизинга в отношении граждан, не являющихся предпринимателями.

В ОНФ надеются, что законопроект о внесении изменений в закон «О лизинге» будет принят и вступит в силу уже в этом году. Тогда в этой сфере появится регулятор, а вместе с ним и инструменты для пресечения недобросовестных практик и защиты прав потребителя, отметили общественники.