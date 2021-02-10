В Москве началось строительство сразу двух объектов образования

В Москве началось строительство детского сада на 150 мест и школы на 825 мест, которые возводятся за счет внебюджетных источников и станут частью социальной инфраструктуры крупных жилых комплексов. Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Детский сад на 150 мест, строительство которого началось на 2-ой Институтской улице в районе Рязанский на юго-востоке города, сможет вместить шесть групп для малышей от трех до семи лет. Каждая группа будет иметь отдельную раздевалку, комнату для игр и занятий, а также спальню и буфет», — отметил Сергей Лёвкин.

«Общая площадь трехэтажного здания с одним подземным этажом составит около 2,8 тысяч квадратных метров. Помимо групповых ячеек здесь будет функционировать музыкальный и физкультурный залы, медкабинет и кабинеты психолога и логопеда. На территории детсада планируется разместить шесть игровых и одну спортивную площадку. Прилегающую к саду территорию благоустроят и озеленят», — добавил он.

По словам Сергея Лёвкина, детсад станет частью крупного жилого комплекса «Михайловский парк».

Он добавил, что строящаяся в Кунцеве школа на 825 мест будет иметь свой IT-полигон с зонами теоретических занятий и специальными площадками для демонстраций моделей и робототехники. Кроме того, там будет работать медиатека и два спортивных зала.

Общая площадь трехэтажного здания с одним подземным этажом составит около 19,5 тысяч квадратных метров. Для школьников предусмотрены не только кабинеты универсального назначения, но и классы естественных наук — физики, химии и биологии с лаборантскими, а также кабинеты черчения, рисования и специализированные классы иностранного языка.

«В ближайшие три года будет построено около сотни — детские сады, школы, блоки начальных классов», — заявил на днях Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося школьного корпуса в Южном Бутове (ЮЗАО) по адресу: улица Горчакова, дом 9, корпус 1.

По словам Мэра С.Собянина, в Южном Бутове, несмотря на то, что это один из самых отдаленных районов Москвы, тоже ведется активное строительство.

«За последние годы здесь построено два блока начальных классов, два детских сада, планируется ввести еще один детский сад и блок начальных классов», — отметил Сергей Собянин в ходе осмотра.