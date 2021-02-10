Россия ускоряет движение к «цифре» и поддерживает таланты

В России запущен конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» для специалистов этой сферы, контент-менеджеров, аналитиков, экспертов цифровых информационных продуктов, руководителей цифровых проектов и медиапродюсеров.

Конкурс представил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на Форуме цифровой безопасности – 2021.

Форум, приуроченный к Международному дню безопасного интернета, состоялся 9 февраля в офлайн- и онлайн-форматах в Москве на площадке Общероссийского народного фронта.

Кириенко отметил, что конкурс не про программистов, он про коммуникации, без которых любая человеческая деятельность немыслима в современную эпоху. Победители получат уникальную программу обучения и наставников. В их составе – гуру коммуникаций России.

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил на Форуме об инициативах Народного фронта, которые связаны с цифровизацией и оказанием помощи. Он отметил, что платформа ОНФ и существует для того, чтобы ею максимально пользовались все, кто хочет менять каждый день нашу страну и помогать людям.

Форум цифровой безопасности — кульминационное и завершающее мероприятие 14-й Недели безопасного Рунета – главного российского события, посвященного проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. Ее события приурочены к Международному дню безопасного интернета (Safe Internet Day) – международной дате, обращающей внимание специалистов и пользователей Сети на проблему цифровой безопасности. День безопасного интернета учрежден в 2004 г. в Европе, однако с тех пор он превратился во всемирное мероприятие. Сейчас его отмечают в 80% стран мира, в том числе и в России.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте лидерыинтернета.рф до 26 февраля.