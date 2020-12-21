Начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми поблагодарила руководителей региональных СМИ за сотрудничество

Начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми майор полиции Вера Крючек поблагодарила руководителей и журналистов ведущих региональных средств массовой информации за эффективную работу по информационному сопровождению о деятельности подразделений Росгвардии в Коми. Благодарственные письма были вручены от имени командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Павла Дашкова главному редактору информационного агентства «Комиинформ» — Галингер Татьяне Владимировне и главному редактору газеты «Коми му» — Плетцер Елене Владимировне. От имени начальника территориального управления полковника полиции Алексея Ходорова благодарственное письмо было вручено директору Издательского дома Коми Автономного учреждения Республики Коми Орёл Инессе Николаевне.

«Ваш профессионализм способствует достижению главной цели – формированию у читателей положительного отношения к деятельности войск национальной гвардии. Мы высоко ценим сотрудничество с вами и надеемся на дальнейшее плодотворное и конструктивное взаимодействие», — отметила Вера Крючек. Также офицер поздравила коллег с наступающим Новым годом и Рождеством и вручила подарки.