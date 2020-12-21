Эксперты ОНФ за год подготовили десятки поправок в КоАП и законопроект о такси, а также протестировали качество топлива в АЗС

Рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» в 2020 г. подготовила большой пакет поправок в КоАП РФ и законопроект о такси, который сейчас обсуждается в Госдуме. Кроме того, эксперты рабочей группы провели самое масштабное в стране общественное тестирование работы АЗС на предмет недолива топлива и его качества. Итоги исследования переданы в Росстандарт.

Основным направлением работы экспертов ОНФ в 2020 г. стала подготовка принципиально новой концепции Кодекса РФ об административных правонарушениях. Они выступили с идеей ввести учет индивидуального коэффициента риска при установлении наказания за нарушения правил дорожного движения.

«Мы предлагаем разделить водителей на группы по стилю поведения на дороге. К нулевой группе риска – отнести водителей, совершивших до пяти нарушений в год, и штрафовать их только за серьезные нарушения, а за легкие – выносить предупреждения. Те, кто нарушают ПДД больше, – попадут в среднюю группу риска и под пристальное внимание ГИБДД. В высокую группу риска войдут автомобилисты с опасным стилем вождения и более 100 нарушениями в год, они будут получать максимально возможное наказание за любое нарушение», – пояснил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин оценил идею и предложил обсудить перспективы эксперимента по внедрению риск-ориентированного подхода к нарушителям ПДД в одном из пилотных регионов с развитой инфраструктурой и малым транзитным трафиком. В новом году эксперты ОНФ доработают и направят презентацию проекта в правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.

Еще одним важным направлением деятельности экспертов рабочей группы стала подготовка предложений по государственному регулированию деятельности такси, в том числе самозанятых в сфере пассажирских перевозок. В частности, они предложили контролировать водителей такси при помощи цифровых профилей, которые будут в том числе отражать историю вождения, опыт водителя, оценочный уровень профессионализма, статистику нарушений и попадания в ДТП. При помощи такой системы можно отслеживать и пресекать переработки таксистов.

Эксперты ОНФ также выступили с идеей рассматривать самозанятость в сегменте перевозок пассажиров и грузов только при условии, что будет обеспечена материальная ответственность перевозчика, например, через механизм солидарной ответственности со службой заказа легкового такси (агрегатора), а также через страхование. Все эти предложения общественники направили в Госдуму, где продолжается работа над законопроектом о такси.

Кроме этого, рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» направила в ГИБДД предложения по корректировке требований Правил дорожного движения об остановке на скоростных магистралях при мелких ДТП. Нередко такие остановки провоцируют так называемые повторные аварии, когда участники движения наезжают на стоящие на дороге автомобили.

В результате при Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России сформировали рабочую группу для проработки изменений в ПДД и сокращения смертности в повторных авариях. В нее вошли также эксперты Народного фронта.

Кроме того, Петр Шкуматов совместно с проектом «Мониторинг АЗС» в течение полугода проводил тестирование АЗС Москвы и Московской области, а также мониторинг автозаправочных станций на трассе М4 Дон и в Крыму на предмет недолива топлива и его качества в формате «тайный покупатель». Это стало самым крупным общественным исследованием в РФ. Результаты более 600 проверок эксперты передали в Росстандарт, откуда на топливно-раздаточные станции пришли рекомендации по повышению качества обслуживания.

Во время карантина рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» обратилась к заместителю мэра Москвы, руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову с просьбой предоставить право бесплатной парковки медработникам и остальным работающим гражданам, которые из-за передвижения в общественном транспорте подвергаются дополнительному риску заражения. Власти столицы реализовали предложение экспертов ОНФ.

За год члены рабочей группы провели семь круглых столов и экспертных совещаний, посвященных повышению безопасности дорожного движения и защите прав водителей и пассажиров, в том числе грузового, коммерческого и общественного транспорта. Также общественники приняли участие в трех отраслевых форумах – «МЕФТ -2020», Всероссийской конференции TAXI-2020 и Международном форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» продолжает работу, ориентированную прежде всего на добропорядочных и ответственных водителей, на защиту их законных прав и интересов, а также на увеличение безопасности дорожного движения в стране.