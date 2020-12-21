Участников акции #МыВместе в Коми наградили памятными медалями и грамотами от Президента России Владимира Путина

Волонтеров Коми наградили памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и грамотами от Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Церемония состоялось на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Коми с участием представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми.

Среди награжденных — активисты ОНФ в Коми, представители ВОД «Волонтеры-медики», предприниматели и журналисты, которые активно освещали акцию #МыВместе и непосредственно участвовали в мероприятиях по оказанию помощи медикам, пожилым и малоимущим гражданам.

Это Евгения Клаткевич (журналист телеканала «Юрган), Полина Романова (заместитель главного редактора делового журнала «Регион»), Дарья Юдина (корреспондент ИА «БНКоми»), Ашот Гаспарян (директор сети ресторанов «Мангал»), Алан Маргоев (директор кафе «Персона Грата») Никита Некрасов (индивидуальный предприниматель, ресторан «Суши РЕПАБЛИК»), Ярослав Семко (директор сети «Coffee Like Сыктывкар»).

Медали, грамоты и благодарственные письма журналистам и предпринимателям вручил руководитель администрации главы Республики Коми Игорь Божков.

«Для меня большая честь вручить памятные медали от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Эта награда была учреждена в июле этого года. Ее получают те, кто принял активное участие в проведении акции взаимопомощи #МыВместе. Эта акция позволила в период пандемии помочь пожилым людям, медикам, заболевшим и всем, кому нужна была поддержка», — отметил Божков.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрий Колмаков выразил слова благодарности, в том числе руководителю регионального исполкома ОНФ в Коми Елене Ивановой. Он отметил, что одним из инициаторов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе является Общероссийский народный фронт.

«Акция взаимопомощи #МыВместе объединила в республике очень многих. Напомним, с начала пандемии участники акции взаимопомощи в Коми обслужили более двух тысяч заявок пожилых и малоимущих жителей региона, в том числе по доставке лекарств и продуктов. Волонтеры акции #МыВместе в период пандемии передали свыше 20 тысяч бесплатных продуктовых наборов малоимущим гражданам. Но борьба с пандемией новой коронавирусной инфекции еще не закончена. Поэтому акция #МыВместе будет продолжаться», — отметила участник акции #МыВместе, эксперт регионального отделения ОНФ в Коми, волонтер-медик Елена Помаскина.