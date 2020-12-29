Эксперты ОНФ рассмотрели актуальные вопросы обязательного медицинского страхования

На тематической площадке ОНФ «Здравоохранение» состоялось обсуждение актуальных вопросов обязательного медицинского страхования.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин 8 декабря 2020 г. подписал федеральный закон № 430, который включает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в перечень участников ОМС, наделяет ФОМС отдельными полномочиями страховщика, регламентирует положения о договоре на реализацию базовой программы ОМС и вводит федеральный реестр экспертов качества медицинской помощи.

«Мы давно этого ждали. И ОНФ, и Национальная медицинская палата несколько раз ставили этот вопрос, так как претензий к работе страховых компаний много. Мы получаем письма, в которых обсуждаются новые решения, и мы должны сегодня ответить на несколько вопросов: будет ли хватать финансирование на работу федеральных центров, не уменьшится ли финансирование регионального здравоохранения и не будут ли созданы искусственные препятствия для конкретного гражданина обратиться прямо в федеральное учреждение», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Он также напомнил, что, в соответствии с президентским поручением от 12 декабря 2020 г. № Пр-2072 (подпункт «а» пункта 1), Правительству РФ необходимо увеличить в период с 2021 по 2023 гг. объемы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями больным из регионов со сложными и тяжелыми случаями заболеваний.

Руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова подчеркнула, что основной целью нового закона является обеспечение доступности медицинской помощи для населения и повышение эффективности реализации базовой программы обязательного медицинского страхования.

«Прежде всего закон направлен на предупреждение рисков ненаправления нуждающихся пациентов из отдельных регионов в федеральные клиники из-за разницы в тарифах на оказание медицинской помощи, поскольку в федеральных центрах эти тарифы, как правило, выше, – заявила она. – В составе базовой программы обязательного медицинского страхования выделены объемы специализированной, в том числе высокотехнологичн6ой медицинской помощи, которые оказываются федеральными государственными учреждениями. В условиях дневных и круглосуточных стационаров эта доля составляет не более пяти процентов от общего объема медицинской помощи. При этом качество оказываемой в федеральных центрах медицинской помощи будет оценивать совет экспертов, который будет специально создан при ФФОМС».

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что принятый федеральный закон стал одним из основополагающих правовых актов в здравоохранении после утверждения соответствующих поправок в Конституцию, а уточнение механизма обособленного финансирования медицинских организаций еще раз подчеркивает их статус центров, обеспечивающих высочайший уровень медицинской помощи, который доступен каждому. И чтобы сохранить этот уровень, федеральные клиники должны получать федеральные задачи и федеральное финансирование, но в отношении них также должен осуществляться федеральный контроль.

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин заверил участников круглого стола, что направление пациентов в федеральные медицинские центры не будет требовать дополнительных средств от регионов.

«Важно понимать, что федеральные центры берутся только за наиболее сложные случаи. Кроме того, у нас есть регионы, где нет возможности проводить некоторые сложные операции, требующие инновационных подходов и исключительного технологичного оборудования, и федеральные центры – это возможность оказать населению этих регионов высокотехнологичную медицинскую помощь», – отметил Камкин.

«Постановлением Правительства РФ №432 с апреля текущего года приостановлена плановая медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества оказания медицинской помощи, за исключением заболеваний онкологического профиля и ряда острых сосудистых нарушений, однако сегодня страховые организации переместились в зону тематических экспертиз, которые позволяют брать на контрольно-экспертные мероприятия за истекший год с момента выставления счета за лечение, из-за чего в нашей многопрофильной клинике до сих пор проверяются пациенты по всем профилям», – сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В. Очаповского», главный внештатный специалист по клинико-экспертной работе министерства здравоохранения Краснодарского края Ольга Позднякова. Она призвала ограничить число целевых экспертиз медицинской помощи, подчеркнула необходимость «сквозного» соответствия всех нормативных документов и необязательность исполнения клинических рекомендаций.

В свою очередь главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница», заслуженный врач РФ, председатель региональной общественной организации «Врачебная палата Ленинградской области», член президиума Национальной медицинской палаты Евгений Костюшов поставил вопрос о бюджетировании всей первичной помощи.

«Сегодня утверждено 75 случаев основания для отказа страховой организации в выплате медицинской организации за оказание медицинской помощи в первичном звене. Кроме того, медицинские организации облагаются штрафами. А сложившийся недостаток средств главный врач вынужден покрывать за счет наращивания доли платных медицинских услуг, что приводит к ухудшению доступности бесплатной медицинской помощи», – сообщил Костюшов.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области, директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина считает, что реальное влияние нового федерального закона можно будет оценить после принятия нового порядка разработки территориальных программ обязательного медицинского страхования и самих программ, также она обратила внимание собравшихся на необходимость дополнительного уточнения критериев разделения дневных стационаров на первичные и специализированные.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин напомнил, что новый подход, предусмотренный федеральным законом, поможет не только федеральным медицинским центрам, но и университетским клиникам. Также Говорин добавил, что дальнейшее исполнение федерального закона будет предметом пристального внимания Госдумы. «Необходимо серьезно подойти к оценке кампаний, работающих в сфере обязательного медицинского страхования, провести глубокий мониторинг их деятельности», – подчеркнул он.

В заключение Рошаль отметил, что Министерство здравоохранения России ответило на поставленные вопросы, волнующие медицинскую общественность: финансирование федеральных учреждений будет достаточным, региональные медицинские организации не пострадают и препятствий в направлении больных в федеральные учреждения не будет.

По итогам круглого стола было решено вернуться к обсуждению на площадке ОНФ вопроса о переходе первичной медицинской помощи на бюджет, а также ускорить принятие подзаконных актов, предварительно обсужденных с профессиональным сообществом.