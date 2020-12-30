Сотрудники ОМОН г. Воркуты оказали помощь беременной женщине, попавшей в дорожно-транспортное происшествие

Старшие прапорщики полиции Михаил М., Виталий Ш. и старшина полиции Анатолий С. стали случайными очевидцами дорожно-транспортного происшествия на регулируемом перекрестке улиц Автозаводская и Проминдустрии.

При осуществлении обхода административного здания на глазах ОМОН произошло ДТП с участием автомашин УРАЛ и автомашины Рено Каптюр.

Водитель грузовика «Урал», двигался по ул. Промышленной индустрии со стороны бульвара Пищевиков в направлении п. Советский. На перекрестке ул. Промышленной индустрии и ул.Автозаводской водитель продолжил движение на запрещающий красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с Renault Kaptur, который двигался прямо по ул. Автозаводской на разрешающий знак светофора.

Росгвардейцы незамедлительно направились к месту происшествия и увидели, что с передней правой пассажирской стороны находится беременная женщина, которая не имела возможности выбраться самостоятельно. Освободив пассажирку, сотрудники ОМОН оказали доврачебную помощь пострадавшей. Учитывая морозную погоду, они укутали ее в теплое одеяло, которое принесли с подразделения, расположенного вблизи с местом ДТП. После этого росгвардейцы сообщили дежурному ОМОН, который вызвал скорую медицинскую помощь.

У 36-летней пассажирки, находящейся в иномарке, возникла угроза прерывания беременности на 33-й неделе. По прибытию медицинской помощи пострадавшая была передана врачам.

За рулем автомашины Рено находился супруг пострадавшей, госпитализация ему не понадобилась.