«Новогоднее чудо»: участники акции #МыВместе в Коми организовали бесплатное фотоателье для семей с детьми-инвалидами

Участники акции #МыВместе в Коми — активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, депутаты Ухты и Госсовета — организовали в городе Ухта уникальное новогоднее бесплатное фотоателье для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Фотоателье стало одним из мероприятий, проходящих в рамках всероссийской акции ОНФ «Новогоднее чудо», призванной подарить праздничное настроение детям и взрослым, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Нам захотелось сделать такое сказочное фотоателье для семей, которым нелегко, которые воспитывают особенных детей. В наше непростое время, когда еще не побеждена пандемия, им особенно нужны поддержка, праздник и положительные эмоции. Мы все для этого сделали. Важно, что в нашем начинании мы получили огромную поддержку от многих организаций и граждан. Благодаря такой поддержке семьи получили такой прекрасный новогодний подарок. Праздничные фотографии, праздничная атмосфера нашего новогоднего фотоателье делает жизнь лучше для всех нас. Частички добра остаются не только в семьях детей-инвалидов, эти частички и в наших сердцах», — прокомментировала эксперт ОНФ, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в Республике Коми Юлия Белоусова.

Организаторы фотоателье рассказали, что создали для детей и родителей настоящую сказочную обстановку с новогодней атрибутикой, яркими красивыми фотозонами на выбор, организовали сладкие угощение для гостей и, конечно же, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Профессиональные фотографы и все, кто работает в новогоднем фотоателье, делают это на общественных началах в свободное от основной работы время. Это настоящие общественники, которые помогают людям», — отметил активист ОНФ в Коми Максим Майер. Он рассказал, что активисты Народного фронта помогли обустроить новогоднее фотоателье, которое расположено в помещении на первом этаже жилого дома по адресу: Ухта, улица Тиманская, 10.

«Помещение полностью соответствует стандартам доступной среды, вход оборудован пандусом. И, конечно же, все сотрудники фотоателье соблюдают санитарные нормы в период пандемии. Отдельное спасибо за это активистам ОНФ в Республике Коми, которые обеспечили всем необходимым – масками, перчатками, антисептиками», — рассказала Белоусова.

Она добавила, что фотоателье будет работать все новогодние каникулы и даже немного дольше — до середины января 2021 г.

Напомним, ранее участники акции взаимопомощи #МыВместе — активисты ОНФ и представители ВОД «Волонтеры-медики» в Республике Коми – провели акцию «Новогоднее чудо» для пациентов детского отделения центральной районной больницы в Корткеросском районе — передали ребятам сладкие подарки (конфеты, шоколадки), мандарины, а также экземпляры детского журнала «Радуга». Также в рамках «Новогоднего чуда» активисты ОНФ в Республике Коми и волонтеры в дни январских школьных каникул передадут сладкие подарки детям медицинских работников, которым в период пандемии общественники также оказывают поддержку.