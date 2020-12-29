В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны продолжают предотвращать хищения имущества с охраняемых объектов

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 21 по 27 декабря во время несения службы задержали 40 человек за административные правонарушения. За это время на пульт централизованной охраны поступило 108 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 8 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

В указанный период сотрудники вневедомственной охраны выезжали в торговые центры и гипермаркеты по фактам хищения товаров – косметики, продуктов питания и детских игрушек на сумму более 5 000 рублей. Тревожные кнопки срабатывали из-за агрессивного поведения граждан в храме, образовательного учреждения и торговых павильонах. Все граждане находились в состоянии алкогольного опьянения. Также группа задержания вневедомственной охраны задержали мужчину, разбившего стеклопакет входной двери одного из магазинов по Октябрьскому проспекту.