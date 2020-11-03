В Управлении Росгвардии по Республике Коми началась сдача итоговой проверки за 2020 год, которая позволит оценить уровень боевой выучки военнослужащих и сотрудников ведомства. В течение двух недель личный состав аппарата Управления, ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны, подразделений лицензионно-разрешительной работы будет сдавать зачеты по различным видам подготовки.

По результатам сдачи итоговой проверки, ряду военнослужащих и сотрудников территориального управления Росгвардии будет присвоена классная квалификация, соответствующая их индивидуальному уровню подготовки.