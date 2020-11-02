Сыктывкар по итогам мониторинга ОНФ «С теплом – труба» оказался на 41 месте в рейтинге по выявленным изношенным теплотрассам

Общероссийский народный фронт завершил ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления «С теплом – труба», который проходил в октябре 2020 г. По его итогам составлен рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс. Всего выявлено более 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России.

О холодных батареях, пониженной температуре в жилых помещениях, социальных учреждениях, а также о поврежденных теплотрассах рядом с домом активистам сообщали граждане.

Сыктывкар оказался на 41 месте в рейтинге населенный пунктов (вернее – антирейтинге) по выявленным общественниками и отмеченными гражданами в ходе мониторинга «С теплом – труба» поврежденным трассам – до 100 м. поврежденных труб.

1 место: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, мкрн Чкаловский – 5 тыс. м;

2 место: Иркутская область, г. Рудногорск, ул. Вокзальная, Школьная, Почтовая, Первомайская – 4 тыс. м;

3 место: Алтайский край, г. Барнаул, по ул. Попова (от ул. Трактовой) – 3 тыс. м;

4 место: Республика Крым, г. Саки, ул. Морозова, Набережная, Фещенко – 2300 м;

5 место: Волгоградская область, г. Волгоград, Памирский пр. – 2 тыс. м;

5 место: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Совхозная – 2 тыс. м;

5 место: Пермский край, г. Пермь, ул. Магистральная – 2 тыс. м;

6 место: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, Куйбышева – 1700 м;

7 место: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, Красного Урала, Энгельса и еще 15 адресов – около 1,05 тыс. м;

8 место: Хабаровский край, г. Хабаровск, п. Березовка, кв. Мира, Пограничный – 3 тыс. 333 кота 1 тыс. м.

Всего в рейтинг ОНФ вошли свыше 150 городов и населенных пунктов по всей России.

«ОНФ в Коми не оставляет без внимания сигналы граждан в ходе мониторинга «С телом – труба». Находим понимание местных властей в решении этого вопроса. Сохранение тепла — это очень важно, особенно для такого северного региона, как наша республика. По всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты ОНФ вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составляют график ремонта повреждений. Принимаются действенные меру по ремонту. Эта работа в Коми продолжиться», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Эксперты ОНФ напоминают местным органам власти, что в итоге люди вынуждены платить за теплопотери на улице.

«Надо вернуться к вопросу формирования государственных программ по модернизации инженерных сетей за счет выделения федеральных средств, – считают эксперты ОНФ. – Такие затраты нельзя переложить только на плечи инвесторов, а затем через тариф – на население. Нужны серьезные государственные инвестиции в отрасль для сохранения теплосетевого хозяйства в малых и средних населенных пунктах, в больших городах, особенно в регионах с жесткими климатическими условиями».

ОНФ по всей стране проведет контрольный мониторинг состояния теплотрасс в феврале 2021 г.