ОНФ оценил доступность и полноту данных в ГИС ЖКХ

В Народном фронте состоялось экспертное совещание «Прозрачность сферы ЖКХ: проблема неразмещения информации об управляющих организациях в Государственной информационной системе ЖКХ» тематической площадки «Жилье и городская среда». На нем представили результаты исследования доступности и полноты данных ГИС ЖКХ, проведенного ОНФ совместно с Рейтинговым агентством строительного комплекса (РАСК).

В совещании участвовали представители Минстроя России, Минцифры России, Фонда содействия реформированию ЖКХ, управляющих организаций и ведущие профильные эксперты.

«В ходе исследования была проанализирована доступность разного рода данных по 20 тысячам управляющих организаций. Среди них контактная информация, данные по обслуживаемым домам, различные показатели финансовой и операционной деятельности управляющих организаций», – рассказал модератор совещания, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

В презентации исследования были выделены ключевые проблемы с полнотой и актуальностью данных. Эксперты во многом согласились с результатами исследования и отметили причины возникновения этих проблем, они выразили готовность к сотрудничеству с курирующими ведомствами и экспертным сообществом для принятия мер по исправлению ситуации.

«Безусловно, мы тоже рассчитываем на сотрудничество с Народным фронтом в части доработки ГИС ЖКХ, чтобы сделать систему максимально удобной для граждан, участников рынка и общественного контроля», – подчеркнула заместитель руководителя департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Олеся Лещенко.

«В течение месяца ОНФ планирует запустить масштабный опрос граждан, направленный на выявление существующих проблем с доступностью данных об управлении домами, оценкой уровня запроса на их открытость, а также перечня интересующих показателей», – сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Также, по его словам, планируется запустить проект единого общественного рейтинга качества управления многоквартирными домами, основанного на данных из государственных информационных систем. Для этого будет разработана специальная методика для проведения общественного контроля во всех российских регионах.

«С помощью этого инструмента можно будет задать планку, ориентир для населения, создать единое общественное окно для обращений. В конечном счете мы говорим о повышении качества жизни граждан, а сфера управления домами, конечно, является социально значимой, с ней сталкиваются большинство граждан нашей страны», – отметил Алексеенко.