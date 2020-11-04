ОНФ в Коми добивается включения убитой «дороги жизни» в труднодоступном Усть-Цилемском районе в дорожный нацпроект

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратились в минстрой республики с предложением рассмотреть вопрос о включении в план ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» трассу от села Усть-Цильма до села Хабариха и далее до реки Сосья в Усть-Цилемском районе. Это отдаленная территория на Крайнем Севере. Трасса для местных жителей в прямом смысле является «дорогой жизни» – она связывает населенные пункты на севере района с райцентром и большой землей. Между тем дорога находится в убитом состоянии.

Люди обратились в СМИ и к общественникам за содействием в решении дорожного вопроса. Как оказалось, на местном районном уровне решить его не представляется возможным из-за нехватки ресурсов. Жители сообщили, что дорога не ремонтировалась 30 лет. Многочисленные провалы грунта, слои глины и болотистые места вышли на поверхность дорожного полотна.

Дорога ­– это и путь к границе соседнего Ненецкого автономного округа. Несмотря на ограничительные знаки – грузоподъемность не более 15 и 5 т, водители грузового автотранспорта, направляющегося на север, массово не соблюдают эти правила дорожного движения (ПДД), что окончательно убивает дорогу, пожаловались граждане. Общественники обратились в УГИБДД МВД по Коми, чтобы там взяли вопрос соблюдения ПДД на дороге на дополнительный контроль.

«Понимаем, что грузовики везут товары первой необходимости. В прошлые годы мы на местном уровне договаривались о том, что чьи машины разбивают дорогу, те помогают в ее ремонте и восстановлении. За счет этого как-то дорога поддерживалась. Но сейчас такого нет. Понимаем боль и возмущение граждан», – рассказал Народному фронту руководитель администрации Усть-Цилемского района Николай Канев.

Из-за неудовлетворительного состояния дороги пришлось отменять рейсовый автобус в Хабариху (сейчас, когда все подмерзло, автобусное сообщение восстановлено). В распутицу в село на вызов несколько раз не смогла приехать скорая помощь.

Активисты ОНФ в Коми обратились к региональным властям и уже получили отклик. В минстрое Коми сообщили, что проблема автодороги Усть-Цильма – Хабариха – Сосья доведена до государственного казенного учреждения Республики Коми «УправтодорКоми» для принятия мер.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Эдуард Слабиков сообщил, что вопрос о включении автодороги Усть-Цильма – Хабариха – Сосья в план ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также будет рассмотрен исходя из доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

«Как сенатор Российской Федерации возьму этот вопрос на контроль. Качественные дороги на отдаленных территориях Крайнего Севера – это в прямом смысле жизнь и благополучие людей. Поэтому нельзя откладывать это в долгий ящик, необходимо решать вопрос о выделении необходимых денежных средств по дорожному нацпроекту. После рассмотрения вопроса в минстрое Коми и получения необходимых документов выйду на соответствующие структуры в правительстве России, чтобы там помогли региону в вопросе о включении убитой дороги в Усть-Цилемском районе в национальный дорожный проект», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми, сенатор Совета Федерации Елена Шумилова.