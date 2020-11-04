В столице Коми росгвардейцы задержали на месте происшествия подозреваемого в причинении телесных повреждений

В Сыктывкаре, в одной из квартир по улице Морозова, между мужчиной и его приятелем произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры сыктывкарец нанес мужчине ножевое ранение в область шеи. Пострадавший сообщил в дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкару о случившемся. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого в совершении преступления и передали ее всем наружным службам.

Автоэкипаж вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного пункта централизованной охраны и оперативно выехал на место происшествия. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы совместно с сотрудниками ГИБДД обнаружили хозяина квартиры — предполагаемого злоумышленника. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину 1982 года рождения и доставили его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка.