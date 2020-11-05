ОНФ добивается исправления пробелов в законодательстве и постановки всех «зеленых щитов» на кадастровый учет

Общероссийский народный фронт, по инициативе которого три года назад вступил в силу закон о создании вокруг городов лесопарковых зеленых поясов (ЛЗП), настаивает на исправлении пробелов в нормативно-правовых актах. «Зеленый щит» начинает работать только после постановки территории с точными границами на кадастровый учет. Региональные органы исполнительной власти выполняют все необходимые действия для постановки «зеленого щита» на кадастровый учет, однако Росреестр отказывается это делать в связи пробелами в законодательстве, об этом пишет «Российская газета».

В Росреестре Краснодарского края и Республики Крым ссылаются на то, что действующим законодательством не определен орган, ответственный за работу по внесению границ ЛЗП в ЕГРН и порядок проведения данной процедуры.

В Республике Хакасия, Воронежской, Иркутской и Кемеровской областях Росреестр отказал в связи с тем, что Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» не предусмотрено внесение в ЕГРН границ ЛЗП.

В Ростовской, Курской и Новосибирской областях Росреестр отказал из-за того, что особый статус лесопаркового зеленого пояса не закреплен в статье 105 Земельного кодекса РФ «Виды зон с особыми условиями использования территорий».

В Алтайском крае Росреестр также отказывает в государственной регистрации ЛЗП вокруг города Барнаула без внесения изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные положения Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Для решения проблемы эксперты ОНФ в Алтайском крае сформировали предложения по внесению изменений в федеральное законодательство и нормативно-правовые акты. В частности, общественники предложили внести изменения в статью 105 Земельного кодекса РФ о расширении видов зон с особыми условиями использования территории, включив в них лесопарковые зеленые пояса, а также инициировали внесение изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости» в части дополнения его положений требованиями о внесении в ЕГРН сведений о границах лесопарковых зеленых поясов и определении порядка данной процедуры. Кроме того, эксперты ОНФ предложили принять нормативно-правовой акт об информировании населения о ходе планирования схемы лесопаркового зеленого пояса, изменения его границ, а также состоянии лесопаркового зеленого пояса.

«Внесение этих изменений в законодательство позволит регионам завершить реализацию инициативы, обозначенной президентом и поддержанной населением. Экологическое благополучие приобретает все большее значение для людей, и создание «зеленых щитов» могло бы серьезно улучшить его, – уверен руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. – По формальным причинам мы не можем довести дело до конца, муниципалитеты впустую тратят деньги на проведение кадастровых работ, а данные устаревают. Ситуацию нужно исправлять как можно быстрее».

В 63 субъектах РФ приняты постановления о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов. Общая площадь «зеленых щитов» составила более 1,38 млн га, постоянно появляются новые зеленые пояса, которые должны охраняться законом. Так, в сентябре 2020 г. к «щиту» в Кемеровской области вокруг столицы региона (8463 га) добавились «щиты» вокруг городов Новокузнецка (7335 га) и Белова (3867 га). Эти города являются крупными промышленными центрами с высокой экологической нагрузкой на окружающую среду, окруженные угольными шахтами и разрезами. В отношении Новокузнецка проблема была признана актуальной и на федеральном уровне: город включен в национальный проект «Экология» и федеральный проект «Чистый воздух».

В мае 2019 г. вокруг Нарьян-Мара были установлены границы «зеленого щита», его площадь в 13 раз превышает площадь столицы региона. Россреестр отказал в постановке на учет, сославшись на то, что ЛЗП, согласно федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости», не относятся к зонам с особыми условиями использования территорий.

«Процедура по созданию лесопарковых зеленых поясов вышла на финишную прямую, и сейчас важно, чтобы не было никакого затягивания этого процесса. Мы надеемся, что федеральный законодатель учтет предложения экспертов Народного фронта и сведения о границах «зеленых щитов» можно будет беспрепятственно ставить на кадастровый учет. Отмечу, что для нас завершение данного процесса имеет принципиально важное значение, так как в первую очередь он обеспечит право граждан на благоприятную окружающую среду», – подчеркнул эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», председатель региональной ревизионной комиссии в Ненецком автономном округе Евгений Тимошин.

Активисты ОНФ продолжат работу по созданию «зеленых щитов» во всех регионах России. На сегодняшний день остались еще 22 субъекта РФ, где не приняты постановления о создании лесопарковых зеленых поясов, а в ряде регионов не завершены кадастровые работы.