В Сыктывкаре сотрудник Росгвардии выявил поддельную медицинскую справку при проверке документов для получения статуса частного охранника

Сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Коркеросскому районам Управления Росгвардии по Республике Коми осуществлял прием документов на право приобретения правового статуса частного охранника у гражданина 1966 года рождения. В процессе проверки полноты и достоверности представленных гражданином документов, инспектор обнаружил признаки подделки в медицинском заключении.

В дальнейшем представителем Росгвардии был осуществлён официальный запрос в медицинское учреждение для подтверждения выдачи справки. В ответ на запрос организация сообщила о том, что гражданин не обращался для прохождения медицинской комиссии.

Данная информация была передана в УМВД России по г. Сыктывкару для дальнейшего разбирательства.