В День народного единства при поддержке ОНФ в Коми состоялась интерактивная онлайн-игра «Моя многоликая Россия»

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям» в Республике Коми поддержали организацию и проведение в регионе интерактивной виртуальной игры-путешествия «Моя многоликая Россия». Мероприятие прошло в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Путешествие по стране прошло на онлайн-платформе Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара, который является центром по реализации проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в республике.

Для проведения игры ребята из объединения «Вега» под наставничеством экспертов проекта ОНФ «Равные возможности – детям» создали интерактивные задания и разместили их в интернете в открытом доступе. Таким образом, любой желающий мог принять участие в онлайн-путешествии по стране. Испытания и задания ребята разрабатывали две недели.

«Процесс создания игры получился интересным и необычным. Потому что, с одной стороны, подростки развивали свои способности к самостоятельному изучению информации. С другой – они повторяли и дополнительно закрепляли школьные материалы по истории, географии, обществознанию и многим другим предметам», — рассказала эксперт проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Республике Коми, педагог-наставник объединения «Вега» Елена Шилова.

Старт игры-путешествия «Моя многоликая Россия» был дан в День народного единства, 4 ноября. Войдя в игру через компьютеры или сотовые телефоны, участники могли в режиме онлайн совершить небольшое путешествие в субъекты России и познакомиться с местными особенностями. При этом участникам были предложены вопросы по самым различным темам – экологии, этнографии, истории, технике и многим другим. Обратили внимание подростки — разработчики игры и на возможные проблемы регионов.

«Допустим, в каком-то регионе загрязнили море. В игре участникам дается подсказка – картинка с людьми. По особенностям их одежды и другим деталям картинки необходимо догадаться, кто из них совершил загрязнение моря», — рассказала учащаяся Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара, участница объединения «Вега» Анна Кличановская.

Итоги игры были подведены 5 ноября. Каждый участник получил электронный сертификат, а самые активные из них — сувениры от регионального отделения ОНФ: блокноты, ручки, майки, бейсболки.

«У нас получилось 17 самых активных участников. В игру включились как дети самостоятельно, так и семьи. А всего в интерактивном путешествии в той или иной форме приняли участие свыше шести тысяч человек. Получилось увлекательно и здорово! Важно, чтобы люди, особенно молодое поколение, как можно больше знали о своей стране – о нашей России – о людях, которые проживают в регионах. Такие познавательные патриотические мероприятия и акции мы будем продолжать и развивать», — добавила Шилова.