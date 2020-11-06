В Сыктывкаре вневедомственная охрана Росгвардии задержала граждан, подозреваемых в хищении имущества

В Сыктывкаре неустановленные лица совершили хищение металлической трубы, принадлежащей компании по обеспечению теплоснабжения города. Используя болгарку, злоумышленники распилили трубу и сдали имущество в пункт приема металла. После обнаружения пропажи собственник обратился к стражам порядка, которые установили личности злоумышленников – ими оказались местные жители 1967 и 1985 года рождения, ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов.

Другой случай хищения произошел в одной из квартир по улице Горького. Девушка путем обмана похитила дорогостоящую игровую приставку у молодого человека. Хозяин имущества сразу сообщил в дежурную часть полиции о случившемся и пояснил, что сумма причиненного ущерба составила более 22 000 рублей.

Полицейские составили ориентировку на подозреваемых в совершении преступлений. Росгвардейцами были доставлены в дежурную часть полиции граждане, схожие по приметам в ориентировке. По данным фактам проводится проверка.