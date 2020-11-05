«Народный фермер» ОНФ добился отсрочки по сдаче грантовой отчетности и снижения критериев для получения господдержки

Министерство сельского хозяйства РФ согласилось с предложением проекта ОНФ «Народный фермер» и снизило критерии на получение грантов начинающим фермерам. Ранее при получении гранта, превышающего миллион рублей, глава КФХ должен был создать три рабочих места. По мнению аграриев, это трудновыполнимо и часто заканчивалось формальным выполнением требования. Сейчас число новых рабочих мест снизилось до двух работников, поскольку принимается, что сам фермер будет занимать такое же рабочее место.

Также «Народный фермер» внес в правительство предложение о продлении работы с грантами. Предоставление отчетности по ранее полученным выплатам оказалось наиболее злободневным вопросом для всех российских фермеров. Выполнить все бизнес-показатели, необходимые для успешного отчета, в условиях пандемии было практически невозможно. Хозяйства не успевали в нужные сроки привезти коров, закупить оборудование, достроить здания ферм, оформить документы и получить всевозможные разрешения. Многие фермерские хозяйства оказались под угрозой возврата грантовых средств и неминуемого банкротства предприятия.

Ситуация исправилась, когда в национальный план спасения экономики вошло предложение ОНФ о продлении работы с грантами на один год. В настоящий момент вопрос об отсрочке сдачи отчетности по грантам находится в работе у региональных органов власти.

«Благодаря включению наших предложений в план спасения экономики появились перспективы у сотен фермерских хозяйств, сохранены тысячи рабочих мест на селе, которые во многих деревнях являются единственными рабочими местами. А это значит, что сотни деревень не вымрут, там будет работа, будет жизнь, – прокомментировал достижение координатор «Народного фермера» Олег Сирота. – Это большая победа. Конечно, у нас еще очень много нерешенных проблем, но и останавливаться мы не планируем и будем двигаться дальше».