Участники акции #МыВместе в Коми передали амбулатории села Пажга более двух тысяч СИЗов

Участники акции #МыВместе – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители ВОД «Волонтеры-медики» и команды «Молодежки ОНФ» в Коми – передали более 2 тыс. единиц средств индивидуальной защиты (СИЗы) врачебной амбулатории в селе Пажга Сыктывдинского района. Волонтеры доставили медикам маски, перчатки и антисептики.

«По всей стране проходит акции взаимопомощи #МыВместе в период пандемии коронавирусной инфекции. В Коми в работу включились сотни волонтеров во всех муниципальных образованиях региона. Общественники оказывают помощь медикам и гражданам пожилого возраста – помогают купить и доставить продукты питания и лекарства, оказывают другую посильную помощь. Сейчас особое внимание обращаем на помощь сельским фельдшерско-акушерским пунктам и врачебным амбулаториям. Такая работа будет продолжаться», – отметила участник акции #МыВместе, эксперт регионального отделения ОНФ, волонтер-медик Елена Помаскина.

В Пажгинскую врачебную амбулаторию с поддержкой активисты ОНФ в Коми и волонтеры приехали впервые. Медики поблагодарили участников акции #МыВместе за помощь.

Ранее активисты ОНФ и волонтеры-медики помогли СИЗами врачебной амбулатории в селе Богородск, фельдшерско-акушерским пунктам в селе Важкурья и поселке Визябож в Корткеросском районе.