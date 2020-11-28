В преддверии Дня матери корреспонденты телеканала «Коми Гор» рассказали о семье военнослужащей территориального управления Росгвардии

В рамках ведомственной акции «Мамы на службе в Росгвардии» бухгалтер учетно-расчетной группы финансово-экономического отдела Управления Росгвардии по Республике Коми ефрейтор Ольга Лыткина рассказала о семейных ценностях корреспондентам телеканала «Коми Гор».

Ольга – многодетная мама, которая успешно совмещает службу в Росгвардии с воспитанием четверых детей: 16-летней Ульяны, 13-летнего Алексея, 6-летнего Максима и 5-летнего Дмитрия. Ульяна окончила музыкальную школу, сейчас дополнительно занимается в республиканском лицее для одаренных детей. Алексей принимает активное участие в спортивных состязаниях и участвует в олимпиадах.

Многодетная мама Ольга участвует в ведомственных соревнованиях по служебному двоеборью, в свободное время занимается пауэрлифтингом, бегом, лыжами и плаванием. Семья Ольги ведет активный образ жизни – вместе ходят в походы, на рыбалку, в лес, играют в настольные игры, занимаются спортом, летом катаются на велосипедах, зимой – на лыжах.

«Наша семья очень дружная и позитивная. Глава семейства Сергей является надежной опорой и поддержкой, вместе с детьми всегда помогает и поддерживает меня. Мы всегда прислушиваемся друг другу и благодаря этому легко справляемся с любыми трудностями. Дети – это огромное счастье, они не дают скучать и всегда заряжают энергией», — поделилась военнослужащая Ольга Лыткина.

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