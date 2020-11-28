Исследование ОНФ и РАСК: в Коми низкие показатели строительства жилья на одного жителя

По данным ОНФ, строительство жилья профессиональными застройщиками практически полностью отсутствует в Ненецком, Чукотском автономных округах, Еврейской АО, Камчатском крае, Карачаево-Черкессии и Магаданской области. В этих субъектах проживает 1,2 млн человек, которые не могут воспользоваться господдержкой ипотечного кредитования, потому что оно распространяется только на вновь возводимые объекты. Недалеко ушли от нуля и строят меньше 0,1 кв. м на одного жителя еще в 11 регионах, где проживает около 10 млн человек — в их числе Республика Коми, Новгородская и Мурманская области, Мордовия.

Таковы результаты масштабного исследования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и ОНФ.

Из 1117 городов России в 511 очень низкая обеспеченность населения жильем, вдобавок там практически и не строится новое, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Елена Цунаева.

«Таким образом, жители этих городов не могут реализовать свои потребности по улучшению жилищных условий за счет нового жилья, не могут воспользоваться льготной ипотекой под 6,5%», – подчеркнула Цунаева.

Мониторинг, который провели эксперты РАСК и активисты ОНФ показал, что жилищное строительство в России ведется крайне неравномерно и сконцентрировано в крупных агломерациях.

Регионов-лидеров по объему строящегося жилья всего семь. Это Калининградская и Рязанская области, Москва и Московская область. Интенсивное строительство ведется в Краснодарском крае (1,4 кв. м на жителя), Ленинградской области – (1,5 кв. м) и Санкт-Петербурге, в котором возводится более 2 кв. м на одного жителя. Однако, отметил генеральный директор РАСК Николай Алексеенко, в основном речь идет об однокомнатных квартирах, так, в Ленинградской области они составляют 75% от всего возводимого жилья.

Эксперты ОНФ подсчитали, для того чтобы выйти к 2024 г. на предусмотренный Единым планом по достижению национальных целей развития показатель – введение 90 млн кв. м жилья, необходимо в 2022 г. иметь темп текущего строительства 120–125 млн кв. м. Это почти в 1,5 раза больше, чем вводится сейчас, поэтому необходимо запускать новые проекты, активизировать строительство в большинстве регионов РФ.

ОНФ предложил разработать программу поддержки строительной отрасли в регионах, разработать механизмы по удешевлению перехода на проектное финансирование. К 1 июля 2021 года Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил принять меры поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья – для жилья под соцнайм, некоммерческой аренды. Возможно, это именно те инструменты, которые будут пользоваться большим спросом у людей, которые себе ипотеку позволить не могут, отметили эксперты ОНФ.