ОНФ: Парадокс – страна завалена свалками, а деньги на их ликвидацию не распределены

На заседании парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды, на котором рассматривались поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 гг., член Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева заявила о необходимости ликвидации старых свалок и призвала решить проблему нераспределенных средств, выделяемых на эту задачу.

«Сегодня наш профильный комитет рассмотрел расходы бюджета на ликвидацию свалок. Парадокс: страна завалена свалками, а 2,5 миллиарда рублей остались не распределены между территориями. Денег в бюджете не так много, но даже те, что выделены, висят в резерве. Регионы обвиняются в том, что они не подготовили проектно-сметную документацию. На самом деле не всегда виноваты регионы. Многие свалки находятся не в черте городов, из-за этого не могут получить деньги. Регионы кричат о том, что надо корректировать критерии участия», – пояснила Тимофеева.

По действующим правилам ликвидируемые свалки должны находиться в границах городских поселений. Однако есть случаи, когда такие объекты располагаются за пределами городской территории. Есть также немало крупных и опасных сельских свалок.

Напомним, задачу ликвидировать городские свалки поставил Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. «Сегодня в России органами государственной власти, общественниками выявлено порядка 22 тысяч свалок. Нам нужно решить эту проблему и в первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свалки в черте городов», – сказал глава государства.