Отбор кандидатов на службу

Управление Росгвардии по Республике Коми осуществляет набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат в бригаде оперативного назначения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ г. Грозный.

Требования к кандидатам:

— возраст от 18 до 40 лет, отсутствие судимости.

Условия:

— стабильная заработная плата от 45 000 рублей, дополнительные надбавки в зависимости от должности и подразделения прохождения службы;

— ежегодный оплачиваемый отпуск;

— возможность получить удостоверение «Ветеран боевых действий», что позволяет получить льготы при оплате коммунальных платежей, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения высшего и среднего образования, льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с действующим законодательством, возможность получения в собственность земельного участка для строительства жилого дома, преимущественное обеспечение путевками на санаторно-курортный отдых и лечение;

— участие в программе «Военная ипотека» для приобретения жилья за счет средств Федерального государственного бюджета.

По всем интересующим вопросам обращаться в отделение учета и комплектования Управления Росгвардии по Республике Коми с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, тел. 8-8212-21-20-55.