Эксперты проекта ОНФ «Регион заботы» предложили новую социальную стратегию России

На сессии «Социальная сфера: госмонополия или право выбора» форума Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер призвала гуманизировать социальную сферу.

«Мы проанализировали почти три тысячи идей в социальной сфере и выявили два ключевых парадокса в сфере предоставления медицинских и социальных услуг. Первый парадокс – то, что мне предлагают, не решает мою проблему, а второй – то, как мне помогают, унижает меня. Мы же должны отталкиваться от потребностей, а потребности у всех одинаковые: в доме, в семье, в работе, в обучении, в друзьях, в любви, в семье, самореализации, в том, чтобы у нас было имущество, право выбора и право принимать решения. И мы пришли к тому, что цель социальной национальной инициативы – каждый человек при поддержке государства и общества имеет возможности и условия для улучшения качества своей жизни во всех аспектах жизнедеятельности. И при получении помощи ни один гражданин не должен чувствовать себя униженным или бороться за сохранение человеческого достоинства», – подчеркнула Федермессер.

Она рассказала о запуске экспериментальной площадки проекта ОНФ «Регион заботы» в Нижнем Новгороде, где на условиях концессии в четырех локациях будут организованы учреждения социальной защиты с возможностью постоянного или временного проживания людей. Их новацией станет доступность инфраструктуры (творческие мастерские, фитнес-класс, парикмахерская, кафе, амбулаторно-поликлинический центр) не только для жителей этого учреждения, но и для остальных граждан. В тех районах Нижегородской области, где социальная инфраструктура не очень развита, такое взаимодействие будет востребовано.

«Мы откроем для внешнего мира те возможности, которые сегодня есть в социальных учреждениях, но используются неэффективно. Центры социальной реабилитации по всей стране прекращают работать около двух часов дня. С новым подходом использование площадей и возможностей таких центров будет значительно более интенсивным, а значит, поможет большему количеству людей», – пояснила Федермессер.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина обратила внимание на слабую развитость негосударственного социального сектора. По ее словам, частные поставщики социальных услуг действуют сегодня только в 66 регионах, их всего 255: 144 некоммерческие организации, 86 – коммерческих и 25 индивидуальных предпринимателей.

Баталина отметила, что на пути к оказанию социальных услуг «от системы к человеку» нужно идти по трем основным направлениям: «Мы создаем новые стандарты деятельности социального обслуживания, развиваем новые возможности для негосударственного сектора и отрабатываем новые технологии в оказании социальных услуг».

Замминистра добавила, что вступающие в силу со следующего года новые правила организации деятельности социального обслуживания позволят упростить процедуру получения социальной помощи от государства фактически по всем направлениям: «Стираются избыточные барьеры, чтобы возможность получения разных видов социальных услуг не требовала от человека похода по разным организациям. Чтобы организация, находясь на конкретной территории, могла гибко реагировать на любые потребности людей».