Проект ОНФ «Народный фермер» призывает устранить проблемы с сертификацией продукции, препятствующие деятельности самозанятых фермеров

ОНФ «Народный фермер» призывает устранить проблемы с сертификацией продукции для самозанятых в сельском хозяйстве. В планах у проекта проведение мониторинга, круглый стол с участием представителей Министерства сельского хозяйства РФ и направление перечня предложений в адрес вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко.

Многие владельцы личных подсобных хозяйств производят значительно больше продукции, чем необходимо для личного потребления. Такие хозяйства называют «Товарными ЛПХ». Согласно сельскохозяйственной переписи, их насчитывается больше двух миллионов, в соответствии с законом они являются некоммерческими, хоть и имеют право продавать излишки. Для многих жителей сел продажа собственной продукции – единственная возможность заработка. При этом в ряде случаев деятельность ЛПХ может носить характер предпринимательской, то есть не свойственной для такого вида хозяйств.

При переходе в разряд самозанятых у «товарных» ЛПХ появилась бы возможность работать в правовом поле – декларировать полученный доход. Новый налоговый режим для самозанятого позволяет осуществлять продажи на сумму до 2 400 000 руб. в год с минимальными налоговыми и бюрократическими наложениями. Однако для этого необходимо сертифицировать производимые сельхозтовары.

В настоящее время самозанятые сельхозпроизводители не могут сертифицировать молочную продукцию и, как следствие, поставлять ее в торговые сети, предприятия общепита. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) предполагает получение сертификатов соответствия только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а самозанятые граждане ими не являются.

Например, зарегистрировавшись 1 июля 2020 г. в качестве самозанятого –плательщика налога на профессиональный доход, с такой проблемой столкнулся активист проекта ОНФ «Народный фермер» Константин Иванов из Архангельской области, который занимается производством молока. Он неоднократно обращался со своим вопросом в различные органы, включая Росакредитацию, к Уполномоченному по защите прав предпринимателей, но каждый раз получал отрицательный ответ.

В отношении продукции всей пищевой промышленности в целом установлены санитарные и иные требования, рассчитанные на крупных производителей, которые невыполнимы в условиях ведения деятельности самозанятыми и фактически являются барьером на пути развития института самозанятости.

ОНФ подчеркивает, что для комплексного решения проблемы необходима системная работа по синхронизации законодательства о самозанятых со всей действующей нормативной базой. При этом важно учитывать специфику института самозанятости как самой доступной для граждан формы ведения предпринимательской деятельности.

Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота поднял этот вопрос на круглом столе с участием замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Она поддержала инициативу и сочла необходимым проработать вопрос о самозанятых с «Росакредитацией».

«Мы боремся с избыточными требованиями контролирующих органов, решаем крупные системные проблемы. Ни в коем случае мы не хотим ужесточать законодательство, наша задача – добиться создания эффективной системы, которая защищала бы самозанятых фермеров и владельцев ЛПХ от потенциальных трудностей, и способствовала бы их развитию», – пояснил Олег Сирота.