В Сыктывкаре сотрудниками вневедомственной охраны задержаны подозреваемые в совершении противоправных действий

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю с 12 по 18 октября 2020 года за совершение различного рода преступлений было задержано 7 человек, а за совершение административных правонарушений 41 человек.

На пульт централизованной охраны поступило более 100 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 15 случаях были пресечены попытки хищения имущества различных организаций. За прошедшую неделю в столице Коми сотрудниками вневедомственной охраны в увеселительных заведениях были задержаны мужчины в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушали общественный порядок. Также росгвардейцы выезжали на тревожный сигнал в супермаркет, где мужчина спрятал товар в карман куртки и попытался вынести его, не оплатив покупку. В другом случае молодой человек, находясь возле торгового центра по улице Коммунистическая в компании друзей, разбил облицовочную плитку на фасаде здания. Его противоправные действия заметил сотрудник торгового центра и нажал на тревожную кнопку. Оба злоумышленника были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.