На конкурсе проекта ОНФ «Путешествуем по России» 20 финалистов поборются за путешествие по России

Конкурс видеороликов проекта ОНФ «Путешествуем по России», который был объявлен в конце сентября, определил 20 финалистов. Участники выкладывали видео своих поездок по стране в социальную сеть Instagram, указав хештег #RussiaLike.

«Мы получили сотни видеороликов о путешествиях по разным российским регионам. Кто-то проявил креативность, кто-то сделал акцент на достопримечательностях и рассказал о своих туристических маршрутах. Десять роликов мы отобрали по количеству лайков, и еще десять – выбрало экспертное жюри, в которое вошли представители туриндустрии и тревелблогеры. Сейчас на сайте проекта RussiaLike.ru идет открытое голосование, в котором могут принять участие все желающие», – сообщил эксперт ОНФ, российский телеведущий и журналист Денис Полунчуков.

Главные призы в конкурсе – туры выходного дня на двоих от партнеров проекта – туроператоров Anex Tout Russia и TUI. Финальные итоги конкурса будут подведены 25 октября 2020 г. Остальных 18 финалистов ждут поощрительные призы. Информационную поддержку оказывают онлайн-сервис путешествий Tutu.ru, туроператор и онлайн-тревел-агентство Biletix и ассоциация «Турпомощь».

Проект ОНФ «Путешествуем по России» был запущен в сентябре этого года, его главная цель – популяризация и развитие туризма в России. Сейчас идет формирование общероссийского экспертного совета из представителей туриндустрии, неравнодушных граждан и блогеров. По итогам работы совета будут сформированы предложения, которые Общероссийский народный фронт направит в федеральные ведомства для решения вопросов по развитию внутреннего туризма.