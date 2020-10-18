Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы за прошедшую неделю изъято 5 единиц оружия

С 12 по 17 октября текущего года сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 7 правонарушений в области оборота оружия, изъято 5 единиц. К административной ответственности привлечен житель Сыктывдинского района, не сообщивший в подразделение лицензионно-разрешительной работы в двухнедельный срок об изменении места жительства. Рассмотрено 255 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

За указанный период у жителя г. Печора совершено хищение двух единиц огнестрельного охотничьего оружия. Установлено, что преступление совершили малознакомые гости владельца оружия, с которыми тот накануне распивал спиртные напитки. Совершению противоправных действий способствовала халатность потерпевшего, в силу которой ключи от сейфа, где находились ружья, он хранил в доступном для посторонних лиц месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос о привлечении владельца оружия к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает о необходимости хранения оружия в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Похищенное оружие может быть использовано в противоправных целях, повлекших тяжкие последствия.