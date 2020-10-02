Начальник отдела вневедомственной охраны по Прилузскому району рассказал жителям региона о возможности поставить свое жилье под охрану

В Общественной приемной Главы Республики Коми по Прилузскому району состоялась прямая линия на тему «Услуги по защите имущества, оказываемые вневедомственной охраной». На вопросы жителей ответил начальник отдела вневедомственной охраны по Прилузскому району майор полиции Владимир Мороков.

«Централизованная охрана сегодня — это наиболее распространенный и надежный способ защиты своего дома, квартиры или дачи. Современные технологии позволяют своевременно обнаружить проникновение посторонних лиц в помещение и подать сигнал тревоги на круглосуточный пульт централизованной охраны. Тарифы на услуги доступны всем слоям населения», — отметил сотрудник Росгвардии.

Также офицер рассказал о порядке заключения договора на охрану. Для этого требуется оформить заявление для проведения монтажа охранной сигнализации и заключить договор на охрану своего имущества в районном подразделении вневедомственной охраны.

В завершение прямой линии майор полиции Владимир Мороков подчеркнул, что сейчас услуга «Мобильный телохранитель» особенно актуальна для родителей, чьи дети остаются дома одни, пока их родители находятся на работе, а также для пожилых людей. При отсутствии возможности позвонить, можно одним нажатием кнопки на телефоне незамедлительно вызвать наряд группы задержания.