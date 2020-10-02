Конец черной вырубке: Путин поручил запретить с 2022 года вывоз из России необработанной древесины

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева прокомментировала эту меру:

«Президент России принял важное и своевременное решение, которое позволит перекрыть поток необработанного леса за границу, лишив черных лесорубов основного рынка сбыта. Таким образом, у нашей страны появится возможность не торговать «зеленым золотом», а наладить свое производство по деревообработке и экспортировать уже готовую древесную продукцию.

В ходе совещания Путин отметил вклад ОНФ в борьбу с незаконными рубками древесины. Эксперты ОНФ неоднократно обращали внимание на лазейки в законодательстве, позволяющие черным лесорубам вырубать и продавать огромные объемы древесины».

По словам Цунаевой, помимо экономического вреда незаконные вырубки вредят экологии. Чтобы легализовать вырубки, нередко устраиваются и лесные пожары, которые позволяют преступникам рубить здоровые деревья под видом санитарных мероприятий.