В Республике Коми сотрудников ОМОН поздравили с профессиональным праздником

В Управлении Росгвардии по Республике Коми состоялось торжественное собрание, посвященное Дню образования отрядов мобильных особого назначения. Заместитель начальника полковник Владимир Груднак поздравил личный состав с профессиональным праздником.

«Служба сотрудников ОМОН – одна из самых сложных и ответственных. Личный состав отрядов мобильных особого назначения охраняет общественный порядок и обеспечивает общественную безопасность, оберегает жизнь и здоровье граждан нашей страны, вносит большой вклад в общее дело борьбы с преступностью», — отметил полковник Владимир Груднак.

Командир отряда полковник полиции Андрей Терзи поблагодарил сотрудников спецподразделения за нелегкий труд по обеспечению безопасности и правопорядка, а также пожелал бойцам крепкого здоровья, благополучия и успехов в благородном служении Отечеству.

Справочно:

3 октября ежегодно отмечается День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН). В этот день в 1988 году в СССР впервые были созданы отряды милиции особого назначения. Отряды мобильные особого назначения Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан, борются с терроризмом и экстремизмом. Сотрудники ОМОН участвуют в специальных операциях по пресечению преступлений, обеспечивают сопровождение следственных, оперативных и других мероприятий взаимодействующих органов. Инженерно-технические группы ОМОН обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.