Активисты ОНФ в Коми приняли участие в посадке Аллеи памяти в поселке Краснозатонский

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в посадке Аллеи памяти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории новой школы в развивающемся микрорайоне Сосновая поляна поселка Краснозатонский в Сыктывкаре. Представители ОНФ также провели озеленение общего пространства возле учебного заведения.

Новая школа, рассчитанная на 600 учеников, распахнет свои двери совсем скоро — в ноябре 2020 года, об этом на акции сообщили сотрудники управления образования Сыктывкара. Молодежный совет Сыктывкара в год юбилей Великой Победы предложил высадить у новой школы Аллею памяти в честь погибших и участников войны, жителей поселка Краснозатонский. Эту идею поддержали активисты ОНФ в Коми.

Представители Народного фронта, у которых большой опыт экологической работы, организовали доставку деревьев для аллеи. Помощь в этой работе оказал эксперт ОНФ в Коми, руководитель АНО «Доброград» Владислав Гаджиев. Активисты Народного фронта и участники команды «Молодежка ОНФ» в Коми по согласованию с собственником питомника самостоятельно выкопали на его территории молодые деверья и привезли на территорию школы.

Всего общественники привезли 60 деревьев и кустарников: тую, сирень, клен, пихту, лиственницу, черемуху и кустарники спиреи.

Активисты Народного фронта, участники команды «Молодежка ОНФ» в Коми, представители Молодежного совета Сыктывкара, сотрудники школы и будущие ее ученики высадили Аллею памяти из туи. Остальные деревья и кустарники участники акции высадили для общего озеленения школьной территории.

Директор школы Андрей Рожков выразил благодарность всем участникам, отметив важность сохранение памяти подвига нашего народа в Великой Отечественной войне, что особенно это важно для молодого поколения.

«Для ОНФ было очень важно принять участие в патриотической и одновременно экологической акции. Эти направления работы находятся в нашей основной общественной повестке. Сохранение истории, памяти наших воинов, спасших страну и мир от фашизма, бережное отношение к природе – сопряженные сферы. Ведь все это воспитание высокой гражданственности. Важно, что это происходит с участием школьников, молодого поколения, за которым будущее нашей страны. И это будущее в надежных руках». – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Активисты ОНФ в Коми регулярно участвуют и организуют мероприятия по посадке деревьев и озеленению территорий. Так, в сентябре 2020 года общественники высадили вокруг одной из самых больших детских площадок на общественной территории в Сыктывкаре — на Покровском бульваре деревья и кустарники, завезли грунт и сделали газоны, засеяв их семенами травянистых растений.