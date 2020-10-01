Россияне смогут снизить налог на жилье на треть

Переоценка кадастровой стоимости недвижимости проводится раз в несколько лет. Многие люди узнают о факте переоценки только при оплате налога, сталкиваясь с тем, что жилье оценили выше рыночной стоимости.

ОНФ обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с предложением рассылать предварительную оценку стоимости жилья в личный кабинет на «Госуслугах», чтобы люди могли оспорить оценку стоимости жилья до признания оценки окончательной – в таком случае процедура гораздо проще.

На данный момент предварительная оценка публикуется только в виде общего отчета по субъекту.

Директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин: Если бы гражданин мог в удобной форме своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты на этом этапе, а значит, и снижать будущий налог на имущество.

Он отмечает, что в 2019 году по итогам рассмотрения заявлений кадастровая стоимость недвижимости была в среднем снижена на 30%.