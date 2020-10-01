ОНФ предложил правительству РФ знакомить граждан с предварительной оценкой стоимости их квартир

Граждане могут получить возможность скорректировать размер налога на недвижимость еще до его выставления. Общероссийский народный фронт предложил правительству РФ персонально рассылать им предварительные результаты оценки стоимости их квартир через личный кабинет на «Госуслугах». Предлагаемая мера поможет еще до расчета налога уточнить результат переоценки, оперативно оспорить ее и избежать судебных разбирательств. Зачастую кадастровая стоимость жилья завышается, а вместе с ней – и размер налога. Сегодня предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту. Найти в таком объеме информации свою квартиру довольно сложно даже профессионалам рынка недвижимости, не говоря о простых гражданах. Оспорить предварительную оценку по закону можно в течение месяца. Окончательную стоимость возможно оспорить только через суд, что потребует значительных временных и финансовых затрат на оценку, юридические услуги по представлению интересов в суде, госпошлину и судебную экспертизу. «Таким образом, если бы гражданин мог в удобной форме своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты на этом этапе, а значит, и снижать будущий налог на имущество», – отметил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин. «В случае несогласия достаточно будет обратиться в ГБУ с заявлением или уточнением характеристик по своему объекту – и стоимость пересчитают. Это поможет сохранить время, деньги и нервы, а также снизит нагрузку на суды и, главное, поможет приблизить кадастровую стоимость к рыночной», – добавила общественный омбудсмен по вопросам оценочной деятельности в Москве Ирина Комар. Предлагаемая мера является очень востребованной и отвечает современным реалиям, когда цифровые технологии дают возможность реализовать свои права, не выходя из квартиры, считает общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере кадастров и земельно-имущественных отношений, заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ Марина Карпова. «Право граждан подать замечания к предварительно определенной кадастровой стоимости установлено законом достаточно давно. Но воспользоваться им за это время смогло очень малое количество граждан из-за коротких сроков и достаточно сложной процедуры ознакомления с предварительным отчетом. Такая ситуация не устраивает не только граждан. Регионы, теряющие в результате оспаривания уже «посчитанные» деньги из бюджетов, будут иметь более достоверную информацию о поступлениях, а значит, смогут лучше спланировать расходы. Это очень большая работа ОНФ, надеюсь, что инициатива будет поддержана и воплощена в реальность», – отметила Карпова. Вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев пояснил, что сейчас граждане узнают о новой кадастровой оценке лишь в сентябре-октябре следующего года, когда получают налоговое уведомление об оплате налога (они платят налог 1 декабря текущего года за предшествующий год). «Это является достаточно большой проблемой. В первую очередь, это касается права на оспаривание. Имея возможность узнавать об оценке своевременно, у граждан, да и у бизнеса появится возможность своевременно ее оспорить. И не только в суде. А это существенно уменьшит количество споров, да и негатива в адрес органов власти», – сказал Сандырев.