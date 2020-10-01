Эксперты ОНФ предложили меры, чтобы предотвратить массовую гибель пчел из-за обработки пестицидами сельхозугодий

Народный фронт в рамках работы «Прямая линия. Продолжение» провел в режиме видеоконференции круглый стол о том, как предотвратить массовую гибель пчел из-за обработки пестицидами сельхозугодий. Эксперты подчеркнули, что прежде всего необходимо ввести единую систему информирования об использовании пестицидов по всей стране. Кроме того, важно ввести контроль за обращением самих пестицидов, чтобы исключить использование наиболее опасных из них, а также развивать биологические средства защиты растений. На прямую линию с президентом Владимиром Путиным в 2019 г. поступило более 300 обращений, связанных с массовой гибелью пчел из-за обработки пестицидами сельхозугодий, в том числе от жителей Ульяновской, Курской, Липецкой, Рязанской, Воронежской, Саратовской областей, Республики Мордовия и Башкортостана, отметил модератор дискуссии, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький. Активисты ОНФ стараются помочь всем обратившимся в рамках работы проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение», подчеркнул он. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект «О пчеловодстве в Российской Федерации». Эксперты ОНФ предложили дополнить его введением обязательной единой системы информирования пчеловодов об использовании пестицидов вблизи пасек на всей территории России. Это даст пчеловодам возможность обезопасить пчел, укрыв их в ульях, не допустив таким образом их контакта с опасными веществами. «Необходимо привлекать к ответственности людей за массовую гибель пчел, за распыление химикатов без предупреждения», – добавил руководитель проекта ОНФ «Народный фермер», председатель Союза сыроваров России Олег Сирота. По его мнению, в противном случае ситуация сравнима с экоцидом, когда массово истребляется все живое. Он рассказал, что в Алтайском крае, например, работает специальное приложение, где растениеводы и пчеловоды вносят свои данные. Благодаря этому видно, какие хозяйства могут пострадать и кого нужно предупредить о предстоящей обработке. Такой опыт нужно распространить на всю Россию. «И, конечно, крайне важно развивать биологические средства защиты растений», – добавил Сирота. Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев указал, что законопроект «О пчеловодстве в РФ» пока носит односторонний характер и приоритет отдается аграриям. «То есть аграрии предупреждают, а пчеловоды – или успели спрятаться, или не успели. Между тем должен быть паритет интересов», – указал он. Кроме того, один закон проблему не решит, необходим комплекс мер, добавил Николаев. Эксперт ОНФ, председатель правления Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края Сергей Тастан пояснил: «На федеральном уровне необходимо доработать законодательство о возврате полномочий Россельхознадзора по контролю за оборотом и применением пестицидов. Кроме того, в целях охраны здоровья человека и медоносных пчел нужно запретить применение средств химизации 1-2 классов опасности в радиусе 7 км от границ населенных пунктов и стационарных пасек, а также запретить оборот и применение глифосата, группы неоникотиноидов на территории РФ – они разлагаются от десяти лет и более и могут являться источником многих болезней для людей. Необходимо доработать КоАП РФ в части обращения пестицидов», – подчеркнул Тастан. Пчеловод из Ульяновской области, обратившийся на прямую линию с Владимиром Путиным, Алексей Головский также сказал, что важно прекратить «игру с химикатами». «Неграмотные фермеры, а таких, например, 70% в нашем регионе, не знают, как ими пользоваться. Зачастую дозу химиката выбирает простой механизатор. Хотя для применения химикатов, особенно 1 и 2 класса, необходимо требовать специальную лицензию. Почему мы, чтобы сесть за руль, должны сдавать на права, а такие химикаты можно просто купить и пользоваться?» ­– подчеркнул Головский. Он напомнил, что из-за этого нарушается не только экосистема, когда истребляются и вредители, и борющиеся с ними полезные насекомые. Более того, эти продукты в пищу употребляют люди. «Проблему надо решать не только при помощи законопроекта «О пчеловодстве в РФ», но и на более высоком уровне, потому что мы травим сами себя», – подчеркнул Головский. Все предложения, прозвучавшие на круглом столе, будут собраны в единый документ, который направят в Госдуму. Вопрос экологии является одним из приоритетных для Народного фронта, поэтому эксперты продолжат активную работу, чтобы помочь сберечь не только пчел, но и здоровье россиян.