В Сыктывкаре поздравили ветеранов вневедомственной охраны с Днем пожилого человека

В День пожилого человека, который отмечается 1 октября, председатель Совета ветеранов Управления вневедомственной охраны по Республике Коми Михаил Аксенов поздравил ветеранов службы с праздником. Михаил Аксенов поблагодарил ветеранов за доблестную многолетнюю службу и усердный труд, пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии, а также вручил им памятные подарки.

«Международный день пожилых людей — это особый повод выразить слова благодарности и уважения людям старшего поколения, чьи заслуги имеют большое значение», — отметил Михаил Аксенов.