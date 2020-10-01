В Сыктывкаре состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Вневедомственная охрана. Ваша безопасность — наша профессия»

В республиканской Юношеской библиотеке начальник Управления вневедомственной охраны региона полковник полиции Алексей Петренко поздравил победителей детского конкурса рисунков, комиксов и графических новелл «Вневедомственная охрана. Ваша безопасность — наша профессия». Конкурс был организован вневедомственной охраной совместно с Юношеской библиотекой. На строгий суд жюри поступило более 50 творческих работ. Участники изобразили не только эпизоды, отражающие профессиональные будни росгвардейцев, но яркие и контрастные события реальной жизни. Многие из ребят нарисовали своих родителей, которые ежедневно стоят на страже правопорядка.

В номинации «Лучший комикс» первое место заняла Марина Борисова, второе место – Елизавета Зиняк, третье место разделили Дарья Ильченко и Анна Захарова. В номинации «Лучший рисунок» победителем стала Надежда Краева, на втором месте Ксения Неронова, замкнула тройку призеров Евгения Зиновьева. Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» по результатам общего голосования стала Виктория Макарова.

Начальник вневедомственной охраны полковник полиции Алексей Петренко выразил благодарность участникам конкурса за проявленную творческую активность. «Мы регулярно проводим детские конкурсы для того, чтобы подрастающее поколение познакомилось с деятельностью ведомства и выразило свою творческую инициативу. Приятно, что с каждым годом участников с разных городов и районов Республики Коми становится все больше. Самые удачные работы оцениваются компетентным жюри памятными подарками и дипломами. В этом году победителей ждут беспроводные наушники, графический планшет и наборы для творчества», — отметил руководитель.