Активисты проекта ОНФ «Равные возможности – детям» провели первые бесплатные занятия по иностранным языкам

Активисты проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» провели первые бесплатные дистанционные занятия по английскому и немецкому языкам. В них приняли участие ребята из сел и маленьких городов, сообщила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина. «Нехватка педагогов в сельской местности, отсутствие у сельских ребят необходимых для обучения ресурсов, образовательные потери, вызванные пандемией, увеличивают разрыв между городскими и сельскими школьниками. Для тех ребят, кто особенно сильно чувствует свои пробелы в знаниях школьной программы, кому необходима помощь при подготовке к экзаменам, эксперты проекта «Равные возможности – детям» организовали дистанционные занятия с бесплатными репетиторами. На занятия по английскому и немецкому языкам уже записались ребята из Дагестана и Коми, Красноярского и Пермского краев, Кировской, Тюменской, Ростовской и Ленинградской областей. В каждой группе – до 20 человек, игры проводятся в микрогруппах до восьми человек», – рассказала Духанина. Она напомнила, что, по данным опроса родителей, проведенного ОНФ и Фондом «Национальные ресурсы образования» в 2019 г., изучение иностранных языков остается самым востребованным направлением развития школьников. Однако именно качеством преподавания иностранных языков в школе родители недовольны больше всего: почти половина (47%) опрошенных готовы оплачивать дополнительные занятия. При этом, по данным Минпросвещения за 2019 г., иностранный язык не изучают 40 547 детей, более 56% из них проживают в сельской местности. Духанина уточнила, что в настоящее время к проекту привлечены четверо преподавателей с многолетним опытом педагогической и методической работы. Упор делается на языковую практику: курс по английскому основан на практической отработке основных грамматических правил языка, а первое занятие по немецкому было посвящено основам счета. «Стеснительность и скованность ребят из-за боязни сделать ошибку к концу занятия прошли благодаря использованию игровых форматов. А атмосфера на уроке очень позитивная, – отметила разработчик и преподаватель курса, учитель английского языка, академический директор Центра образования и туризма «АЛЬФА» Наталья Метелева. – Основная же проблема школьников – в том, что многие не умеют читать. Для ее решения на занятиях будем проводить пятиминутки для повторения и отработки основных правил чтения». «Новый для нас формат социального репетиторства поможет немного сократить неравенство между сельскими и городскими школьниками. И на начальном этапе нашей работы главная задача – выявить основные пробелы в знаниях и умениях ребят. Родители, которые хотели бы попасть в группу по изучению английского или немецкого языков, истории или обществознания, могут оставить свои заявки до конца октября», – добавила Духанина. Оставить заявку на занятия с репетитором можно по ссылке: https://nro.center/contact/.