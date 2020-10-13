Друг не бросает в беде: Активисты ОНФ в Коми оказали помощь приюту для собак в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта и команда «Молодежка ОНФ» в Республике Коми провели субботник в приюте для собак «Друг» в местечке Човью в Сыктывкаре. Общественники взяли неформальное шефство над питомником — субботник здесь они организую уже четвертый раз. Как и прежде к доброму делу присоединились и неравнодушные жители, откликнувшиеся на приглашение представителей ОНФ в соцсетях.

«Работы в приюте для собак всегда много. Но нам не тяжело. Мы все получаем удовольствие, когда помогаем братьям нашим меньшим. В приюте более 300 собак – самых разных, и больших, и маленьких, старых и щенков. У них самые разные судьбы – кого-то бросили, кто-то потерялся, кто-то из собак родился на улице. И все они смотрят на нас с любовью – удивительным образом понимают, что люди в приюте пришли к ним на помощь», — прокомментировала участница команды «Молодежка ОНФ» в Коми Дарья Крепышева.

Представительница приюта «Друг» Маргарита Корычева выразила благодарность ребятам за помощь, сказав, что те, кто помогает животным, кто не бросает их в беде – это лучшие люди на Земле.

Общественники во время субботника обустроили для питомцев семь новых будок, принесли из дома старые одеяла и теплые вещи в качестве утеплителя, собрали более 20 кг еды, помыли всю посуду для собак в питомнике, почистили 20 существующих будок, разобрали старые конструкции, лично за пределами питомника на поводках выгуляли почти 20 четвероногих друзей, а еще с помощью специальных щеток вычесали и привели в порядок шерсть более 30 собакам, которые от этой процедуры получили особенное удовольствие.

«Общественники четвертый раз проводят субботник в сыктывкарском приюте для собак «Друг». Ребята гордятся этим, у них горят глаза от такого доброго дела. И, конечно, оно будет продолжено», — отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Анастасия Широченко.