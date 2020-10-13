Эксперты ОНФ оценили возможные перспективы переезда городских жителей в сельскую местность

Эксперты проекта ОНФ «Село. Территория развития» обсудили на Форуме сельских инициатив, который провел Российский союз сельской молодежи (РССМ), и на площадке выставки «Золотая осень» тенденцию переезда городских жителей в сельскую местность, подтверждаемую исследованиями. Россияне, по данным ТАСС, в полтора раза чаще стали интересоваться приобретением участков в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), деревнях и поселках по сравнению с прошлым годом. С начала 2020 г. число поисковых интернет-запросов по сельской недвижимости со словом «купить» выросло с 1,2 млн до 1,86 млн. Эта тенденция продиктована эпидемиологической ситуацией, однако эксперты считают, что она продолжится в будущем и после пандемии. «Я уверена, что в течение последующих десяти лет этот тренд будет развиваться», – полагает проректор по экономике Мичуринского государственного аграрного университета, победитель конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Иванова. «Мы на пути к градообразующему предприятию. Мы стараемся примером своей команды показать, что необязательно ехать в столицу, перспективы есть везде. В этом году нам удалось получить несколько грантов, возможности есть и ими надо пользоваться», – отметил глава «Экофермы «Гусиная столица» из Костромской области Егор Доставалов, который несколько лет назад вместе с командой покинул столицу и создал с нуля успешный бизнес по разведению гусей. Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина считает, что для закрепления тенденции переезда в сельскую местность городских жителей нужны системные шаги со стороны государства. В частности, этому может способствовать новый национальный проект «Современное российское село и становление новой сельской экономики». Сейчас же основным инструментом развития сельских территорий является программа «Комплексное развитие сельских территорий», но ее реализуемых мероприятий явно недостаточно. «Мы почувствовали на удаленной работе, что многие и сейчас бы уехали в село и работали оттуда. Мы очень огорчены, что в этом году более чем в два раза сокращен объем финансирования программы. А основное мероприятие по реализации проектов комплексного развития сельских агломераций было сокращено в пять раз, на следующий год – более чем в шесть раз. Уже в этом году заявок от регионов поступило на 170 миллиардов рублей, а бюджет всего 30 с небольшим миллиардов. Очевидно, что при таком уровне финансирования существенного улучшения качества жизни на сельских территориях в масштабах страны не произойдет», – подчеркнула Оглоблина. Однако при должном уровне развития инфраструктуры, по оценке экспертов проекта ОНФ «Село. Территория развития» и РССМ, реализация профильного национального проекта могла бы подтолкнуть к переезду в села большее количество россиян. При этом необходимо сделать акцент на создании актуального сельского бизнеса, что поможет и развитию инфраструктуры. Эксперты призвали учитывать особенности каждой территории с их учетом развивать перспективные направления.