Сотрудники вневедомственной охраны Коми более 70 раз выезжали по сигналу «Тревога»

Полицейскими группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю с 5 по 11 октября 2020 года за совершение различного рода преступлений задержано 2 человека, кроме этого группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 23 человека за административные правонарушения. В основном, в числе задержанных оказались люди, нарушающие общественный порядок в кафе, барах, общежитиях и больницах. Так, в одном из ресторанов г. Сыктывкара компания из шести человек устроила массовую драку. Успокоить компанию удалось сотрудникам вневедомственной охраны, оперативно прибывшим на сигнал «тревога». В студенческое общежитие по улице Коммунистическая зашел неизвестный мужчина. Он не отреагировал на просьбу сотрудницы службы безопасности покинуть помещение, после чего бдительная женщина нажала на кнопку тревожной сигнализации.

На пульт централизованной охраны поступило более 70 сигналов «Тревога» из охраняемых объектов и квартир, из них в 4 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций. В крупных продуктовых супермаркетах региона регулярно срабатывают тревожные кнопки на попытки граждан совершить хищение различных товаров. На прошлой неделе в магазине по Сысольскому шоссе мужчина в ночное время пытался вынести в кармане куртки сладости, ручной эспандер и держатель для телефона. Его оперативно задержал и доставил в дежурную часть полиции патрулирующий город автоэкипаж Росгвардии.

В настоящее время подразделения вневедомственной охраны по Республики Коми обеспечивают безопасность более 2300 объектов различных форм собственности, а также около 3300 мест проживания и хранения имущества граждан (квартиры, частные домовладения, дачи, гаражи).