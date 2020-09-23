В Забайкалье, Коми и Краснодарском крае участники команды «Молодежка ОНФ» пройдут обучение на общественных спасателей

Благодаря сотрудничеству команды «Молодежка ОНФ» и МЧС России сегодня во всех регионах страны создаются группы общественных спасателей. Первым включился в эту работу Татарстан, где уже 120 студентов осваивают навыки работы в зонах ЧС.

В ближайшее время начнется обучение добровольных спасателей и в Забайкальском крае. Такое решение принято в ходе встречи региональной команды «Молодежки ОНФ» с руководством ГУ МЧС России по Забайкалью.

«Ребята из «Молодежки ОНФ» уже показали свои силу и надежность в ликвидации различных ЧС, происходивших в нашей стране. Немалую помощь они оказали и нашему краю – в одном строю с МЧС парни тушили природные пожары. Такое сотрудничество должно наращиваться и укрепляться», – отметил начальник управления организации пожаротушения, замначальника главного управления по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Роман Стрельников.

Оказать помощь в тушении природных пожаров в Забайкалье участники команды «Молодежка ОНФ» смогли благодаря обучению на добровольных пожарных, которое они прошли в рамках всероссийского форума «Рубеж». По завершении 16-часового курса молодые люди сдали зачет и получили специальное удостоверение.

«Многие наши ребята прошли курсы добровольных пожарных и знают, как нужно действовать в той или иной ситуации. Совместно с МЧС мы организуем обучение по нескольким направлениям – оказание первой помощи, работа психологической службы и подготовка в области пожаротушения», – рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Забайкалье Александр Волчек.

Итогом обучения в Забайкалье станут совместные командно-штабные учения региональной команды «Молодежки ОНФ» и МЧС России по Забайкальскому краю.

Свою эффективность доказали и группы быстрого реагирования «Молодежки ОНФ» в Коми. Во время пандемии ребята перепрофилировали различные учреждения в госпитали для пациентов с коронавирусом. Теперь они готовы пройти обучение и стать общественными спасателями.

«Молодежка ОНФ» всегда ставит во главу угла реальные дела. Об этом знают жители Иркутской области, которым мы до сих пор помогаем справиться с последствиями наводнения 2019 года. Знают и забайкальцы после истории с природными пожарами, и ростовчане, которым в начале этого месяца ребята помогали справиться с последствиями пожаров. Я сам недавно вернулся с Таймыра, где в составе сводного отряда добровольцев помогал в ликвидации последствий разлива нефти. Мы хотим быть полезными и готовы к работе», – говорит участник команды «Молодежка ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

О совместной работе «Молодежки ОНФ» с МЧС договорились и в Краснодарском крае.

«В летний период пожары на территории края – нередкий случай. Особенно в горах и лесах, куда на выходные выезжают тысячи любителей природы. Они же и являются виновниками возгораний – кто-то не залил водой костер, кто-то бросил окурок, этого вполне достаточно, чтобы в сухую погоду налетевший ветер раздул пламя. На прошедшей встрече с руководством МЧС по Краснодарскому краю мы договорились, что скоро на Кубани появятся специально обученные группы общественных спасателей. В случае необходимости их будут привлекать к работе», – добавила участница команды «Молодежки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.