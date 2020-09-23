ОНФ в Коми призвал власти поставить светофоры на школьных маршрутах на улицах Тентюковской и Коммунистической в Сыктывкаре

Активисты ОНФ в Коми направили предложение в администрацию Сыктывкара оборудовать светофорами и сделать регулируемыми пешеходные переходы на улице Тентюковской рядом со школой №3 и на улице Коммунистической рядом с поликлиникой №3 и школой №16. Ранее в Народный фронт обратились обеспокоенные граждане, сообщившие о том, что на переходах с большими потоками людей и автомобилей отсутствует регулирование, это приводит к опасным ситуациям для пешеходов и автомобильным пробкам. Общественники провели рейды и убедились в обоснованности опасений граждан.

Представители ОНФ в Коми пояснили, что пешеходный переход у школы №3 на улице Тентюковской – основной школьный маршрут детворы близлежащего микрорайона. Особенно много детей здесь в утренние часы, а также днем при учебной пересменке и вечером, когда в школе заканчивается вторая смена. При этом трасса на Тентюковской – одна из самых оживленных, она связывает район «Орбита» с Эжвинским районом. Нерегулируемый переход создает риски для пешеходов – автомобилисты, чтобы долго не стоять, стараются быстрее проскочить, при этом все равно возникают заторы, которые порой растягиваются на большое расстояние.

«Эксперты ОНФ в Коми на месте убедились в проблеме для пешеходов и автомобилистов. Общественники считают, что для улучшения дорожной ситуации необходимо в этом месте поставить светофоры и сделать пешеходный переход регулируемым. Это снимет все вопросы. И пешеходы, и автомобилисты будут поочередно миновать дорожный участок. А школьный маршрут станет полностью безопасным», – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.

Еще один участок, привлекший внимание общественников, – нерегулируемый пешеходный переход на улице Коммунистической рядом с поликлиникой №3. Здесь тоже большие потоки пешеходов и автомобилей. При этом переход является социальным и школьным маршрутом одновременно: по нему граждане идут в поликлинику, в районе расположены детские сады, спортивные школы и общеобразовательная школа №16. Общественники особо обратили внимание на то, что на этом участке дороги – шестиполосное автомобильное движение, что еще больше усложняет движение пешеходов по нерегулируемому переходу.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что в Сыктывкаре есть успешный опыт установки регулируемого пешеходного перехода со светофорами на прямом дорожном участке – на Октябрьском проспекте рядом с гуманитарно-педагогическим колледжем имени Ивана Куратова. Здесь расположен маршрут студентов из учебного корпуса в общежитие.

«Аналогично предложили властям Сыктывкара рассмотреть вопрос об оборудовании пешеходных переходов на улицах Тентюковской и Коммунистической светофорными объектами вызывного (с помощью кнопки) либо автоматического действия с целью снижения транспортных задержек и увеличения безопасности пешеходов», – сообщил Воронюк.