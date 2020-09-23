ОНФ при поддержке Минэкономразвития РФ повторно запустил опрос о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии

Народный фронт повторно запустил опрос представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых и безработных для оценки доступности и эффективности принятых мер по их поддержке в период пандемии. Опрос ОНФ, проводимый при поддержке Минэкономразвития РФ, размещен на национальном онлайн-портале для предпринимателей Мойбизнес.рф. «В связи с тем, что реализация мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых и безработных граждан продолжается, мы проводим их повторный опрос. Прохождение опроса занимает совсем немного времени, но позволит оценить востребованность и доступность существующих мер поддержки, выявить проблемные места их реализации и определить необходимость тонкой настройки», – пояснил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький. Опрос позволит проверить, как исполняются поручения президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, он поможет понять, какие трудности возникают у предприятий в тех или иных регионах и какие меры поддержки им необходимы. Попасть на страницу опроса на сайте «Народный контроль» можно по ссылке. Участвуя в нем, каждый вносит личный вклад в совершенствование антикризисных мер поддержки. «Опрос на данный момент крайне актуален. Когда вводились меры поддержки, было неизвестно, сколько времени продлится самоизоляция. Теперь получается, что многие меры уже перестали действовать, например кредитные каникулы и так далее, многие заканчиваются, однако некоторые виды бизнеса в ряде регионов до сих пор не начали работать», – отметил член Центрального штаба ОНФ, первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов. «Именно обратная связь от самого бизнеса, самозанятых граждан помогает совершенствовать уже существующие инструменты поддержки», – подчеркнула директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян. Каждый российский регион самостоятельно принимал решение по выходу из самоизоляции – в зависимости от эпидемиологической ситуации и прочих условий. «Чтобы понять, какую мы имеем картину по бизнесу на данный момент и какие меры как никогда актуальны, разработан и проводится опрос», – уточнил Газизов. «Президент поручил комплексно отслеживать выполнение всех антикризисных мер поддержки, ОНФ этим занимается на регулярной основе. Мы постоянно находимся в контакте с малым бизнесом, предпринимателями из всех регионов и регулярно представляем правительству предложения, как изменить или улучшить те или иные меры поддержки, открыто говорим, если мера не работает», – рассказал директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин. «Некоторые меры вполне могли бы стать частью обновленных нацпроектов. Очень важно включить их туда именно в работающей форме с учетом той правоприменительной практики и тех нюансов, с которыми сталкивались люди. Поэтому этот опрос станет действенным механизмом для того, чтобы ОНФ рекомендовал правительству либо изменить, либо скорректировать эти антикризисные меры, либо включить их в обновленные нацпроекты в скорректированном виде», – добавил он.