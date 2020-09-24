ОНФ призвал к дальнейшему развитию правовой системы в сфере защиты диких и экзотических животных

23 сентября Общероссийский народный фронт совместно с Российским биологическим обществом провел круглый стол «Про диких животных». В обсуждении проблем защиты экзотических и диких видов приняли участие эксперты ОНФ, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров, представители крупных профильных НКО и зоозащитники. Главной задачей встречи стало создание алгоритма взаимодействия органов прокуратуры, Росприроднадзора, Минприроды России, волонтеров, реабилитационных центров и экспертного сообщества для оказания помощи диким животным. «Если говорить о 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», то многие упускают из виду, что речь идет не только о домашних кошках и собаках, но и о диких видах тоже. К сожалению, животным из дикой природы, пострадавшим от рук человека, помочь гораздо сложнее. Сложные условия содержания, постоянная потребность в узких специалистах, отсутствие правового регулирования и самое главное – очень маленькое количество частных реабилитационных центров и отсутствие государственной службы отлова и господдержки существующих центров. Уверены, что благодаря ОНФ сможем значительно продвинуться в этом вопросе», – отметила руководитель общероссийской общественной организации содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество» Валерия Аверкиева. В качестве примера она привела историю, которая случилась в середине сентября в Восточном автономном округе Москвы, когда лось вышел утром на оживленную улицу, что представляло опасность как для жителей района, так и для самого зверя. Служба отлова собак не могла справиться с животным такого размера, как и произвести правильную седацию и транспортировку. Таким образом, полицейским пришлось целый день сопровождать лося до прибытия частной службы отлова диких видов. Кроме того, предстояло решить вопрос с определением места передержки для животного. Как рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров, сейчас в России действуют всего лишь около 45 центров, которые занимаются спасением диких животных, и только один из них, московский, финансируется из бюджета. Ежегодно город закладывает на его содержание более 40 млн руб. При обычных обстоятельствах там содержится 600–700 особей. Региональным центрам понадобится меньший годовой бюджет, однако только на стройку одного такого учреждения может понадобиться до 600 млн руб. «Департамент сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы готов участвовать в разрешении ситуации с реабилитационными центрами, в частности, консультировать по расчету стоимости содержания, по передаче опыта взаимодействия со спасательными службами, органами МВД и таможни. Количество диких животных, которым требуется реабилитация, растет год от года. Нам необходимо выстраивать информационную работу, объяснять людям, как вести себя при встрече с диким животным. Нами уже подготовлено множество памяток, которые распространяются через соцсети, СМИ. Предлагаем ОНФ включиться в распространение этой информации через официальные источники», – подчеркнул он. Также эксперты обсудили проблемы правового регулирования. В частности, отсутствие наказания за содержание животных из списка запрещенных к содержанию, который появился год назад. С выходом постановления поток продаваемых, а потом выбрасываемых опасных хищников не уменьшился. Часто действующее законодательство направлено не на содействие зоозащитникам, а наоборот. Животное, экстренно доставленное на лечение, не всегда успевают зарегистрировать, и из-за этого специалисты часто получают штрафы. «Тема – важная. Это в том числе показывает и интерес к ней: в круглом столе приняли участие 74 эксперта, в том числе из 29 профильных НКО, трансляцию мероприятия посмотрели более 2 тысяч человек. В ходе обсуждений эксперты пришли к выводам, что необходимо выстроить работу по информированию граждан в вопросах обращения с дикими животными (люди просто не знают, что нельзя «спасать» малыша из леса; куда позвонить, если нашел сбитого, но живого лося), пересмотреть список запрещенных животных, возможности их содержания и предусмотреть реальную ответственность для тех, кто игнорирует правила обращения. Кроме того, важно обратить внимание на подход к профориентации в вузах, делать упор в том числе на изучение видов и подвидов различных диких животных на ветеринарных факультетах сельхознаправлений. Еще одним значимым шагом, на наш взгляд, станет возможность формирования госзаказа на создание и поддержание реабилитационных центров диких животных. Все выводы и рекомендации мы зафиксировали в резолюции, которую в ближайшее время направим в профильные органы. А далее продолжим совместно с экспертами ОНФ и госорганами, таможней, МВД и вузами работать над формированием правил обращения, содержания, эксплуатации, сохранения и спасения диких животных», – подытожила руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.