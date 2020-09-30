ОНФ вновь запускает кампанию «Расскажи бабушке» по повышению финансовой грамотности пожилых людей

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» при поддержке Фонда президентских грантов совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ) разработали и запускают обновление социальной кампании по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи бабушке». На сайте и на официальных страницах кампании собраны памятки и алгоритмы самопомощи, позволяющие распознать мошенников и обратиться за помощью и защитой прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, эксперты Народного фронта записали несколько видеороликов, которые в доступной форме рассказывают аудитории об основных правилах финансовой безопасности и способах защиты. Кампания «Расскажи бабушке» проводилась в 2019 г. для поддержки людей старшего поколения. Она основана на принципе обратного наставничества, когда дети и внуки делятся со своими родителями, бабушками и дедушками важной и полезной информацией об основных правилах финансовой безопасности. За прошедший год акцию поддержали 40 регионов, 31 вуз, более 400 волонтеров финансового просвещения, «Молодежка ОНФ», активисты Народного фронта, более 500 СМИ и многофункциональные центры по всей стране. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что пандемия и период ограничений внесли коррективы и сократили возможности для распространения материалов акции. Но благодаря поддержке Фонда президентских грантов эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» обновили программу кампании и вновь запускают ее. «Люди старшего поколения – самая уязвимая категория населения, которая нуждается в заботе и защите. Мы чаще всего в своей работе сталкиваемся с нарушением прав именно пожилых людей. В период пандемии они столкнулись с еще одной опасностью, помимо рисков, связанных с коронавирусом, мошенники активизировались и стали спекулировать на COVID-19. Кампания «Расскажи бабушке» стартует для того, чтобы через связь поколений защитить наших близких от злоумышленников. Идея акции в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения контентом, который в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности. 1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых людей. Мы решили таким образом подарить заботу нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам», – рассказала Лазарева. На сайте и на официальных страницах кампании в соцсетях собраны памятки и алгоритмы самопомощи, разработанные экспертами, кредитными правозащитниками по самым распространенным проблемам, с которыми могут столкнуться пожилые люди на финансовом рынке. Эти материалы можно распечатать и передать человеку, которому сложно воспринимать информацию в электронном формате. Также памятки и методички можно распространять среди тех, кто не обладает компьютерами и смартфонами. Помимо методических пособий эксперты размещают на сайте образовательные видеоролики. Герои видео – дети. Они понятно и с юмором рассказывают о правилах безопасности, предупреждают об опасностях, которые могут грозить пожилому человеку. Для людей со слабым зрением на сайте размещены аудиоверсии роликов. «Бабушки, дедушки – это наши родители, они часто заботятся о своих внуках – наших детях. Они нас слушают, доверяют нашим знаниям. Мы призываем всех и каждого присоединиться к нашему проекту и позаботиться о них», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».